        Karaman Haberleri

        Karaman'da hükümlülerin cezaevinde ürettiği çerezlik ayçiçeği hasat edildi

        Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettikleri çerezlik ayçiçeği hasat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:45 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:45
        Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin ürettikleri çerezlik ayçiçeği hasat edildi.

        Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca, hükümlülerin istihdamı ve topluma kazandırılması amacıyla mesleki eğitimler veriliyor, oluşturulan atölye ve tesislerde öğrendiklerini uygulama imkanı sunuluyor.

        Bu kapsamda Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 60 dönüm arazide çerezlik ayçiçeği hasat edildi.

        Hasada katılan Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, ceza infaz kurumlarında yürütülen üretim çalışmalarının sadece ekonomik bir faaliyet olmadığını, hükümlülerin bu süreçte meslek öğrendiğini ifade etti.

        Ceza infaz kurumlarında pek çok alanda faaliyet yürütüldüğünü anlatan Ünver, hükümlülerin cezalarını infaz ederken talep ve yeteneklerine uygun alanlarda çalışmalar yapıldığını, bu sayede topluma yeniden kazandırılmalarına katkı sağlandığını aktardı.

        Hasattan elde edilen 14 bin 246 kilogram çerezlik ayçiçeğinin bir bölümü İşyurt satış noktalarında değerlendirilecek, bir kısmı piyasaya sunularak gelir elde edilecek.

        Programa, Karaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz, kurum yöneticileri ve personel katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

