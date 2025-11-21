Habertürk
Habertürk
        Karaman Haberleri

        Karaman'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Karaman'da park halindeki balya yüklü tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        21.11.2025 - 00:11
        Karaman'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Karaman'da park halindeki balya yüklü tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Orhan Şahin (52) yönetimindeki 70 EA 329 plakalı otomobil, Kızık köyü yolunda İ.Ç. idaresindeki park halindeki 63 AHV 801 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Şahin ve otomobilde bulunan eşi hayatını kaybetti.

        Tır sürücüsü İ.Ç. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

