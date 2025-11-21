Karaman'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Karaman'da park halindeki balya yüklü tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Orhan Şahin (52) yönetimindeki 70 EA 329 plakalı otomobil, Kızık köyü yolunda İ.Ç. idaresindeki park halindeki 63 AHV 801 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Şahin ve otomobilde bulunan eşi hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü İ.Ç. gözaltına alındı.
