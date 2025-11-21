Devlet desteğiyle kurulan zeytinyağı sıkım tesisi yöre halkını üretime teşvik ediyor

HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'ın Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle zeytinyağı sıkım tesisi kuran Şerafettin Uyar, üretime katkı sağlıyor.

Güneyyurt beldesinde yaşayan 66 yaşındaki Şerafettin Uyar, yöresindeki üreticilerin işini kolaylaştırmak için zeytinyağı sıkım tesisi kurmaya karar verdi.

TKDK Karaman İl Koordinatörlüğüne başvurduğu projesiyle yüzde 65 hibe desteği alan Uyar, tesisini 2022'de faaliyete geçirdi.

- "Tesisi vatandaşa hizmet etmem için yaptım ve çok gururluyum"

Uyar, AA muhabirine, beldede yaklaşık 15 yıldır zeytin yetiştiriciliği yapıldığını, üretimin gün geçtikçe arttığını söyledi.

TKDK'nin desteği sayesinde kurduğu tesisle yöre halkının zeytinlerini işleme sıkıntısının ortadan kalktığı vurgulayan Uyar, şunları kaydetti:

"Bölgemizde zeytin üretimi çok arttı. Şu anda her sene yaklaşık 30 ile 50 bin fidan dikiliyor. Çok zayıf olan zeytin üretimi şu anda 100 binlerce ağaç seviyesine ulaştı. Burası 3-5 sene içinde zeytinde söz sahibi bir belde olacak. Vatandaş önceden zeytin sıktırmak için 110 kilometre yol gidip, üç gün sıra bekliyordu. 20 litre yağ üretip, 10 litresini yol masrafına harcarlardı. Burada 2 saatte sıktırıp gidiyorlar. Tesisi vatandaşa hizmet etmem için yaptım ve çok gururluyum."

Uyar, tesiste soğuk sıkım da yapabildiklerini, zeytinyağında kaliteyi belirleyen asit oranlarının oldukça düşük olduğunu aktardı. Bölgede üretilen zeytinyağının kaliteli olduğunu ifade eden Uyar, "Tesisimizde günde 80 ton zeytin işleyebiliyoruz. İleride ikinci bir makine alacağım. Amacımız bölgemizin yağını sadece Türkiye değil, dünya bilsin." dedi. - "Üreticilerimizin kazançları artırılarak zeytincilikte ivmelenme gerçekleşti" TKDK Karaman Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk de bölgenin dağlık yapısı nedeniyle tarımsal üretimin kısıtlı olduğunu dile getirdi. TKDK olarak yerinde istihdam ve üretimi desteklediklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu: "Bölgemizdeki arazi yapıları küçük ve parçalı. Geçmişte üreticiler, tarımsal faaliyetlerden çok fazla ekonomik getiri sağlayamamaktaydı. Tesis sayesinde küçük arazilere zeytin fidanları dikilerek birim alandan yüksek verim elde edildi. Üreticilerimizin kazançları artırılarak zeytincilikte ivmelenme gerçekleşti. Burada 1100 rakımda zeytin üretimi yapılıyor. Bu zeytin yetiştiriciliği açısından ekstrem bir durum. Çünkü zeytin, rakım ve bölge seçen bir meyve türüdür. Yüksekliğin getirdiği avantajla zeytinyağlarının kalitesinde standardın üstünde gerçekleşmekte. TKDK olarak ilimize ve bölgemize model standartlarda tesisleri kazandırmayı hedefliyoruz."