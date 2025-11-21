Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Devlet desteğiyle kurulan zeytinyağı sıkım tesisi yöre halkını üretime teşvik ediyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'ın Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle zeytinyağı sıkım tesisi kuran Şerafettin Uyar, üretime katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:11 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devlet desteğiyle kurulan zeytinyağı sıkım tesisi yöre halkını üretime teşvik ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karaman'ın Ermenek ilçesi Güneyyurt beldesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle zeytinyağı sıkım tesisi kuran Şerafettin Uyar, üretime katkı sağlıyor.

        Güneyyurt beldesinde yaşayan 66 yaşındaki Şerafettin Uyar, yöresindeki üreticilerin işini kolaylaştırmak için zeytinyağı sıkım tesisi kurmaya karar verdi.

        TKDK Karaman İl Koordinatörlüğüne başvurduğu projesiyle yüzde 65 hibe desteği alan Uyar, tesisini 2022'de faaliyete geçirdi.

        - "Tesisi vatandaşa hizmet etmem için yaptım ve çok gururluyum"

        Uyar, AA muhabirine, beldede yaklaşık 15 yıldır zeytin yetiştiriciliği yapıldığını, üretimin gün geçtikçe arttığını söyledi.

        TKDK'nin desteği sayesinde kurduğu tesisle yöre halkının zeytinlerini işleme sıkıntısının ortadan kalktığı vurgulayan Uyar, şunları kaydetti:

        "Bölgemizde zeytin üretimi çok arttı. Şu anda her sene yaklaşık 30 ile 50 bin fidan dikiliyor. Çok zayıf olan zeytin üretimi şu anda 100 binlerce ağaç seviyesine ulaştı. Burası 3-5 sene içinde zeytinde söz sahibi bir belde olacak. Vatandaş önceden zeytin sıktırmak için 110 kilometre yol gidip, üç gün sıra bekliyordu. 20 litre yağ üretip, 10 litresini yol masrafına harcarlardı. Burada 2 saatte sıktırıp gidiyorlar. Tesisi vatandaşa hizmet etmem için yaptım ve çok gururluyum."

        Uyar, tesiste soğuk sıkım da yapabildiklerini, zeytinyağında kaliteyi belirleyen asit oranlarının oldukça düşük olduğunu aktardı.

        Bölgede üretilen zeytinyağının kaliteli olduğunu ifade eden Uyar, "Tesisimizde günde 80 ton zeytin işleyebiliyoruz. İleride ikinci bir makine alacağım. Amacımız bölgemizin yağını sadece Türkiye değil, dünya bilsin." dedi.

        - "Üreticilerimizin kazançları artırılarak zeytincilikte ivmelenme gerçekleşti"

        TKDK Karaman Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk de bölgenin dağlık yapısı nedeniyle tarımsal üretimin kısıtlı olduğunu dile getirdi.

        TKDK olarak yerinde istihdam ve üretimi desteklediklerini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

        "Bölgemizdeki arazi yapıları küçük ve parçalı. Geçmişte üreticiler, tarımsal faaliyetlerden çok fazla ekonomik getiri sağlayamamaktaydı. Tesis sayesinde küçük arazilere zeytin fidanları dikilerek birim alandan yüksek verim elde edildi. Üreticilerimizin kazançları artırılarak zeytincilikte ivmelenme gerçekleşti. Burada 1100 rakımda zeytin üretimi yapılıyor. Bu zeytin yetiştiriciliği açısından ekstrem bir durum. Çünkü zeytin, rakım ve bölge seçen bir meyve türüdür. Yüksekliğin getirdiği avantajla zeytinyağlarının kalitesinde standardın üstünde gerçekleşmekte. TKDK olarak ilimize ve bölgemize model standartlarda tesisleri kazandırmayı hedefliyoruz."

        - "Ulaşım sıkıntısı çekiyor ve bir sürü ücret veriyorduk"

        Beldede zeytin yetiştiriciliği yapan Hüseyin Bağıcalı, 10 dönüm arazide 180 ağaçla üretim yaptığını söyledi.

        Geçmişte zeytini işlemekte büyük zorluk çektiklerini, tesisin kendilerine büyük fayda sağladığını anlatan Bağıcalı," Eskiden Mut ilçesine giderdik. Bu tesisin burada olması çok iyi oldu. Ulaşım sıkıntısı çekiyor ve bir sürü ücret veriyorduk. Burası çok yakın. Şimdi patpat dediğimiz araçlarımızla gelebiliyoruz. Zeytinyağımızın bir kısmını tüketiyor, bir kısmını satıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        Eskiden her yıl 11 gün eksikti!
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?
        İşe iade tazminatını kimler alabilir?

        Benzer Haberler

        Karaman'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Karaman'da park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        Karaman'da otomobil tıra ok gibi saplandı: Karı-koca hayatını kaybetti
        Karaman'da otomobil tıra ok gibi saplandı: Karı-koca hayatını kaybetti
        Ahırda başlayan yangın iki eve sıçradı
        Ahırda başlayan yangın iki eve sıçradı
        Karaman'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı
        Karaman'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı
        Karaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Karaman'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Polis uygulamasından kaçan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken, para c...
        Polis uygulamasından kaçan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken, para c...