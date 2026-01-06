Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce dönem toplantısı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 14:34 Güncelleme: 06.01.2026 - 14:34
        Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce dönem toplantısı düzenlendi
        Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dönem değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 ekim, kasım ve aralık ayında yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Toplantıda, gıda güvenliği, bitkisel üretim ve bitki sağlığı uygulamaları, tarımsal desteklemeler, mera ıslah ve amenajman projeleri, hayvancılık desteklemeleri, hayvan hastalıkları ile mücadele programı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan aşılama çalışmaları konuları görüşüldü.

        Toplantının ardından 2026'da planlanan projeler ve hedefler değerlendirildi.

        Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri ile şube müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

