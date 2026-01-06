KMÜ'de çeviri laboratuvarı açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan "Çeviri Teknolojileri ve Uygulamaları Laboratuvarı" açılış programı düzenlendi.

KMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesinde 30 bilgisayar, 60 kulaklık ve cep alıcısı, simultane çeviri kabini, tercüman konsolu ile lisanslı yazılım altyapısıyla donatılan laboratuvar ile sözlü ve yazılı çeviri eğitimi uygulamalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, tercüme ve çeviri altyapısına büyük önem verdiklerini söyledi.

Yüksek standartlarda bir laboratuvarı üniversiteye kazandırmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Gavgalı, şunları kaydetti:

"Tercüme, mütercimlik ve tercümanlık alanlarında öğrencilerimizin faydasına olabilecek tüm laboratuvarların kurulmasına özen gösterdik. Öğrencilerimizin bu laboratuvarlarda daha nitelikli bir eğitim alacağına inanıyoruz. Türkiye’nin birinci sırasında yer alabileceğini düşündüğümüz bir laboratuvarı üniversitemize kazandırdık."

Programa, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mercan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.