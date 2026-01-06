Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        KMÜ'de çeviri laboratuvarı açıldı

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan "Çeviri Teknolojileri ve Uygulamaları Laboratuvarı" açılış programı düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 15:12 Güncelleme: 06.01.2026 - 15:12
        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan "Çeviri Teknolojileri ve Uygulamaları Laboratuvarı" açılış programı düzenlendi.

        KMÜ'den yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesinde 30 bilgisayar, 60 kulaklık ve cep alıcısı, simultane çeviri kabini, tercüman konsolu ile lisanslı yazılım altyapısıyla donatılan laboratuvar ile sözlü ve yazılı çeviri eğitimi uygulamalarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, tercüme ve çeviri altyapısına büyük önem verdiklerini söyledi.

        Yüksek standartlarda bir laboratuvarı üniversiteye kazandırmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Gavgalı, şunları kaydetti:

        "Tercüme, mütercimlik ve tercümanlık alanlarında öğrencilerimizin faydasına olabilecek tüm laboratuvarların kurulmasına özen gösterdik. Öğrencilerimizin bu laboratuvarlarda daha nitelikli bir eğitim alacağına inanıyoruz. Türkiye’nin birinci sırasında yer alabileceğini düşündüğümüz bir laboratuvarı üniversitemize kazandırdık."

        Programa, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mercan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

