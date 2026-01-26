Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Kazım Karabekir vefatının 78. yılında Karaman'da anıldı

        Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanlığı yapan Kazım Karabekir'in vefatının 78. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 13:56 Güncelleme: 26.01.2026 - 13:56
        Kazım Karabekir vefatının 78. yılında Karaman'da anıldı
        Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi Komutanlığı yapan Kazım Karabekir'in vefatının 78. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

        Kazımkarabekir Parkı'ndaki törende, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İlçe Belediye Başkanı Durmuş Demir ve Kazım Karabekir'in ailesi tarafından anıta çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, Kazımkarabekir Müze ve Kültür Merkezi ziyaret edildi.

        Program, Merkez Büyük Camisi'nde okutulan Mevlid-i Şerifle sona erdi.

        Törene, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Kazımkarabekir Kaymakamı Mücahit Zıvlak, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.









