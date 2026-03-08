Karaman'daki cezaevinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Ceza infaz kurumunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.



Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, burada yaptığı konuşmada, kadınların toplumdaki yeri ve önemine değindi.



Kadınların, yeryüzündeki koşulsuz sevginin ve merhametin sembolü olduğunu aktaran Ünver, "Bugün çalışma hayatının her alanında aktif şekilde çalışan, üreten, aile hayatında yeni nesiller yetiştiren, sevgisi ve şefkatiyle dokunduğu her şeyi güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.



Program kapsamında, "Güçlü Kadınlar" tiyatro gösterisi sahnelendi, müzik dinletisi sunuldu.



Etkinliğe, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz, hakim ve savcılar, kurum personeli ve mahkumlar katıldı.







