Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'daki cezaevinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Karaman'daki cezaevinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Ceza infaz kurumunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

        Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, burada yaptığı konuşmada, kadınların toplumdaki yeri ve önemine değindi.

        Kadınların, yeryüzündeki koşulsuz sevginin ve merhametin sembolü olduğunu aktaran Ünver, "Bugün çalışma hayatının her alanında aktif şekilde çalışan, üreten, aile hayatında yeni nesiller yetiştiren, sevgisi ve şefkatiyle dokunduğu her şeyi güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

        Program kapsamında, "Güçlü Kadınlar" tiyatro gösterisi sahnelendi, müzik dinletisi sunuldu.

        Etkinliğe, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Yılmaz, hakim ve savcılar, kurum personeli ve mahkumlar katıldı.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        İngiltere'den Trump'a: Diplomasiyi sosyal medyadan yapmıyoruz
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        "ABD ve İsrail İran'daki uranyum için özel kuvvet gönderecek" iddiası
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        “Veri merkezi için ilk kazma mayısta vuruluyor”
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        Alev'i boğarak öldürmeden önce kredi çektirdi iddiası!
        "Kalite farkını çok net gördük"
        "Kalite farkını çok net gördük"
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        Ünlü oyuncunun evi yandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?

        Benzer Haberler

        TFF 2. Lig: Karaman FK: 1 - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2
        TFF 2. Lig: Karaman FK: 1 - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 2
        Karaman'da dağlık alanda kaybolan kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulundu
        Karaman'da dağlık alanda kaybolan kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulundu
        Karaman'da kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra sağ salim bulundu
        Karaman'da kaybolan yaşlı kadın 12 saat sonra sağ salim bulundu
        Karaman'da jandarmanın yakaladığı 6 kişi tutuklandı
        Karaman'da jandarmanın yakaladığı 6 kişi tutuklandı
        CHP Genel Başkanı Özel: "Karaman'da da Türkiye'de de mutlaka birinci parti...
        CHP Genel Başkanı Özel: "Karaman'da da Türkiye'de de mutlaka birinci parti...
        Özgür Özel: Vizesiz Avrupa vadediyoruz
        Özgür Özel: Vizesiz Avrupa vadediyoruz