        Sürat Pateni Milli Takımı'nın hedefi uluslararası başarı

        HARUN REŞİT YILDIKO - Sürat Pateni Milli Takımı, Türkiye'nin adını uluslararası arenada üst seviyelere taşımayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Türkiye Kaykay Federasyonu'nun 2026 faaliyet takviminde yer alan milli takım kampı için Karaman'a gelen Sürat Pateni Milli Takımı, uluslararası standartlardaki tekerlekli paten pistinde çalışmalarını tamamladı.

        Milli Takım Antrenörü Abolfazl Majidi, AA muhabirine, güzel ve verimli bir kamp süreci geçirdiklerini söyledi.

        Kampın 26 sporcuyla başladığını, ilk 3 gün gerçekleştirilen elemelerin ardından 15 sporcunun milli takım kadrosuna seçildiğini aktaran Majidi, şunları kaydetti:

        "En iyi zamanları kazanan U17, U19, U19+ kadın ve erkek sporcularımız buradaydı. Kampımızda fitness, kare ve paten antrenmanlarımız vardı. Akşamları seminerler ve video analizleriyle sporculara geri bildirim verdik. İlk defa 2025'te dünya şampiyonasına katıldık. Orada hedefimiz sadece Türkiye'yi temsil etmek ve tecrübe kazanmaktı. Bu sene biraz daha hevesliyiz. Biraz daha güçlü giriş yapmak istiyoruz."




        - Uluslararası müsabakalarda 2030'a kadar madalya hedefi

        Majidi, sporcuların çok azimli ve istekli olduğunu, kısa sürede büyük gelişme kaydettiklerini söyledi.

        Sporcuların her geçen yıl kendilerini geliştirdiğini aktaran Majidi, şöyle konuştu:

        "Teknik çok düşük bir seviyedeydi ama 2-3 sene içerisinde tamamen farklı yerlere geldik. Sporcularımız o kadar hevesliler ve iyi ilerliyorlar ki 5 seneyi bir senede bitiriyoruz. Her ilde yavaş yavaş hız pateni tanınmaya başlandı. Kulüpler açıldıktan sonra hem sporcu sayısı hem kalitesi artmış durumda. İnşallah Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonasında maksimum 2030'a kadar madalya kazanmayı düşünüyoruz."

        Milli sporculardan Ahmet Kepür ise kampta fiziksel ve mental olarak yarışlara hazırlandıklarını aktardı.

        Sürat pateni branşının bilinirliğinin arttığını belirten Kepür, "Hocalarımız sayesinde çok uzun bir süreci kısa vadede tamamlamayı planlıyoruz. İlerleyen süreçte ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğiz. Buna inanıyor ve şimdiden sözünü veriyoruz. Bu branş, yeni açılan ve büyümekte olan bir branş. İhtiyacımız olan tek şey motivasyon. Biz zaten yeterince güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

        Milli sporcu Umut Bağdaş da yaklaşık 10 yıldır patenle ilgilendiğini belirtti.

        Zorlu bir kamp süreci geçirdiklerini vurgulayan Bağdaş, "Sürekli yeni şeyler öğreniyoruz. Arkadaşlarımızla ilişkilerimizi kuvvetlendiriyoruz. Takım ruhumuz var. Bilgilerimizi paylaşıyoruz ve çok keyifli vakit geçiriyoruz. İleride ülkem adına madalya kazanmak istiyorum. Tüm arkadaşlarım gibi ben de paten alanında güzel dereceler elde edip bu sporu ülkemize kazandırmak istiyorum." dedi.

        Milli sporcu Züleyha Üremiş ise uluslararası arenada kürsüyü hedeflediğini, ilerleyen süreçte takım olarak Türk bayrağını en üst seviyelerde dalgalandırmak istediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

