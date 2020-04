Yurtta karantinada kalan öğrenciden devletine videolu teşekkür

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

Karaman’da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Öğrenci Yurdu'nda karantinada bulunan bir öğrenci, kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı devlete ve görevlilere çektiği video ile teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Türkiye’ye getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 473 kişi, 14 gün karantinada kalacakları Karaman’daki KYK'ya ait öğrenci yurduna yerleştirildi. 8 gündür karantinada olan öğrencilerden Erbil Yıldız, çektiği video ile karantina sürecini anlattı. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını söyleyen Yıldız, "Şu anda Karaman'da Hatuniye Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altındayız. Geçtiğimiz haftalarda devletimizin yurdunda kalıp, insanların eşyalarını karıştıran ve devletimize hakaret eden insanlara şahit olduk. Hiç de göründüğü gibi değil. Onlar kendi yaptıklarıyla kendilerine kalsınlar. Şu an bize burada çok iyi bakıyorlar. Hiçbir eksiğimiz yok. Bütün ihtiyaçlarımız devletimiz tarafından karşılanıyor. Her şeyimiz çok iyi. İnşallah bu süreyi atlatacağız. Biz bugün sağlıkçılara, UMKE, AFAD ve polis memurlarımıza ülkemize yapmış oldukları fedakarlıklardan dolayı teşekkür etmek amaçlı elimizden geldiği kadar bütün yurtta kalan karantinadaki arkadaşlarımla birlikte camlardan onlara alkışlar tutarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerden ricam devletimizin yurdunda kalıp da devletimizin ekmeğini yiyen, insanların eşyalarını karıştıran ve devletimize hakaret eden insanlara inat bizim onlara karşı göstermiş olduğumuz bu teşekkürü yayınlamanızı istiyorum. İnşallah her şey düzelecek, devletimiz ve biz bu zor zamanlardan kurtulacağız" dedi.

