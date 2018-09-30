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Karaman Kalesi surlarındaki yazılar yürek sızlatıyor

Karaman Kalesi surlarına sprey boyayla yazılan yazıları görenler adeta şoke oluyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Karaman Kalesi'nin görüntüsünden vatandaşlar da şikayetçi...

30.09.2018 - 11:29 | Güncelleme: İHA

Karaman’ın simgesi olan tarihi Karaman Kalesi, surlarına yazılan yazılar nedeniyle kötü bir görüntü oluşturuyor.

Hisar Mahallesi'ndeki kaleyi gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler, sprey boyayla kalenin surlarına yazılan gelişigüzel yazıları görünce adeta şok oluyor. Surlara bu yazıları yazanlar ise uyarıcı levhaları umursamıyor.

İHA'nın haberine göre, Karaman’da bulunan diğer tarihi mekanlarda da ciddi anlamda gerekli önlemler alınmıyor diyen mahalle sakinlerinden Mustafa Çimen, “Kalenin surları tamamen bu yazılarla dolu. Bu durum karşısında sorumsuz insanlara karşı bir tedbir alınması gerekir. Kaleye koyulacak kameralar sayesinde yazıları yazanlar yakalanıp gerekli caydırıcı cezalar verilirse bir daha bunlar olmaz. Bizler dışarıdan misafirlerimiz geldiğinde buraları gezdirip göstermek istiyoruz. Ben uzun yılar Almanya’da kaldım. Orada tarihi eserler olmadığı halde çok değerli, bizim burada ise o kadar çok olduğu halde maalesef hiçbir değeri yok” dedi.

"ÇOK ÇİRKİN BİR DURUM"

Ankara’dan Karaman’a oğlunu ziyarete gelen Mustafa Akbayır ise çirkin yazıları görünce çok şaşırdığını söyledi. Akbayır, "Karaman’da görev yapan oğlumu ziyarete geldim. Gelmişken tarihi yerleri de gezeyim dedim. Ancak Karaman Kalesine geldik, kilitli olduğu için içini göremedik. Surlara gelişi güzel yazılar yazılmış. Çok çirkin gözüküyor ve benim de hoşuma gitmedi” diye konuştu.

KARAMAN KALESİ

Karaman merkezde yer alan Karaman Kalesinin 11. yüzyılın sonlarında 12. yüzyıl başlarında inşa edildiği düşünülmektedir. Karaman Kalesi, iç içe üç surdan oluşmaktadır. Bunlar dış, orta ve iç kale adlarını almaktadır. Bunlardan biri höyük üzerinde yer alan iç kale sağlam olarak günümüze ulaşabilmiştir. Höyüğün etrafını dolaşan orta kale surlarının bir bölümü ayakta kalabilmiştir. Selçuklular devrinde yenilenme görmüş, sonraki dönemlerde ise kent Karamanoğulları’nın egemenliğine girdiğinde kentin surları tekrar yenilenmiştir. Osmanlılar 1465 yılında iç kaleyi tekrardan onarmışlardır. Bu onarımlarda daha önce yıkılmış olan yapıların kitabeleri ve mimari parçaları kalenin beden duvarlarında kullanılmıştır. İç kale Bronz, Roma ve Bizans çağlarına ait izler taşıyan bir höyük üzerinde yer alır. İç kale dördü yuvarlak beşi dört köşe olmak üzere dokuz kuleden oluşmaktadır.

TARİHİ MERİÇ KÖPRÜSÜ'NDE SPREY BOYALI AYIP

Edirne'de, Meriç Nehri üzerine Osmanlı Padişahı Abdülmecid'in yaptırdığı Meriç Köprüsü'ne, son günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazılıp, çeşitli semboller çiziliyor. Padişahların kullandığı Seyir Köşkü, yazılarla kirletilirken, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, "Bunun adı vandalizmdir. Bunu başka kelimeyle izah etmek, mümkün değildir" dedi.

Meriç Nehri üzerine Osmanlı Padişahı Abdulmecit tarafından yaptırılan, 1847 yılında hizmete açılan tarihi Meriç Köprüsü'ne, son günlerde henüz kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla yazılar yazılıyor, çeşitli semboller çiziliyor. Köprünün özellikle Seyir Köşkü'ne yazılan yazılar ve yapılan çeşitli şekiller, tarihi yapıyı yazı duvarına çevirdi. Padişahların güneşin batışını izlediği Seyir Köşkü'nün mermerden olan sütunları ile kemerlerinin neredeyse her tarafına yazılan duvar yazıları ve renkli boyalarla çizilen şekiller, görenlerin tepkisine yol açıyor.

"BUNUN ADI VANDALİZİM"

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Seyir Köşkü'ne duvar yazıları ile zarar verilmesine tepki gösterdi. Tarihi köprüye bilinçli olarak zarar verildiğini savunan Hacıoğlu, "Bunun adı vandalizmdir. Bunu başka bir kelimeyle izah etmek mümkün değildir. Yani yüzyıllardan bu yana ayakta olan, bugüne kadar hiç bozulmayan, hatta Abdülmecid'in ismini de taşıyan köprü burası. Halk arasında Meriç Köprüsü olarak bilinen asıl adı Mecidiye Köprüsü'dür. Böyle bir tarihi eserin üzerine yazılar yazmak, devlet malına zarar vermenin tek bir ifadesi vardır, o da vandalizm. Ben bu gençliği anlamıyorum. Bu yaptıkları doğru değil. Tarihten gelen eserlere zarar vermemeleri gerekir. Tarihi köprünün bu halde olması turizm müdürü olarak beni son derece üzmektedir" dedi.

EDİRNELİLER TEPKİLİ

Tarihi köprüye yazılarla zarar verilmesine tepki gösteren kent sakinlerinden Nebahat Duman, "Edirne'de tarihi eserlerden bir tanesi de bu tarihi köprümüz. Bencil insanların saçma sapan düşüncelerini ifade ettiği şekillere kurban olmaması gerekir. Ayrıca görüntü kirliliği ve bu tarihe dokuya zarar verme, bilinçsizlik adına ne diyorsanız deyin; çok çirkin, hiç onayladığımız bir şey değil. Edirne halkı olarak kınıyoruz, çok üzücü bir durum" diye konuştu.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Berkay Katık da tarihe saygısızlık yapıldığını belirterek, "Çok çirkin, tarihe yapılan bir ayıp. İçler acısı bir durum. Bunların hepsi kültürel miras sonuçta. Bunun yapılması tamamen tarihe saygısızlık. Burada yazılan yazılar ve yapılan sembollerden bunu gençlerin yaptığını anlayabiliyoruz" dedi.

Öte yandan tarihi Meriç Köprüsü'nün yanı sıra Tunca Köprüsü'nün Seyir Köşkü'ne de çeşitli yazılar yazıldığı görüldü.

 

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