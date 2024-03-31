Karaman Belediye başkan adayları kimlerdir? Karaman Belediyesi hangi partide? Karaman Belediye başkanı kimdir? Karaman Belediyesi hangi partide? Karaman Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Karaman Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Karaman Belediyesini hangi parti kazandı ve Karaman Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Karaman yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:48 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:48 facebook

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