Adana Valiliği bünyesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında düzenlenen 1. Adana Sağlık Festivali başladı. Festivale katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay bol kuyruk yağıyla yapılan Adana kebabının, gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini söyledi.
İHA'nın haberine göre; festivalin açılış konuşmasını yapan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, sağlık ihtiyaçlarının giderilmesinin, hizmetlerin etkin ve yaygın bir biçimde karşılanmasının, sosyal devlet olmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade etti.
Son 17 yılında sağlık sektöründe gerçekleştirilen yatırımlara değinen Vali Demirtaş, “Sosyal devlet olmanın ve sağlıkta yaşanan değişimle dönüşümün en büyük ispatıdır. Bu zincirin son halkası ise şehir hastaneleridir. Bir yılı aşkın süredir ilimizde hizmet veren Adana Şehir Hastanemiz, hem vatandaşlarımıza hem de bölgemize sunduğu hizmetlerle, Adana’yı sağlıkta Ortadoğu’nun çekim merkezine dönüştürecek devasa bir sağlık yatırımıdır” diye konuştu.
KARATAY, ADANA KEBABINI ÖNERDİ
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Adanalılara beslenme önerilerinde bulundu. Prof. Dr. Karatay, yaptığı açıklamada, Adana kebabının önemine dikkat çekerek, “Bol kuyruk yağıyla yapılan Adana kebabı tüketilmelidir. Ama yanında pilav, patates ve makarna olmamalı. Bol yağlı yediğiniz zaman proteinle beraber alındığı için kilo verirsiniz. Şırdan da rahatlıkla tüketilebilir” dedi.
Karatay doğal yağlarla yapılan yemeklerin bilinenin aksine kilo verdirme özelliğinin bulunduğuna dikkat çekerek, “Çok yağlı yemekler sıkıntıya neden olmaz. Kilo aldıran şeker, un ve trans yağlardır. Bunlardan uzak durulmalı. Hakiki yağlardan olan tereyağı, kuyruk yağı ve zeytin yağı hiçbir zaman kilo aldırmaz. Doğal yağlar, karaciğer yağını azaltır, Alzheimer ve kalp hastalıklarını önler” diye konuştu.
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