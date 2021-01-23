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HaberlerTelevizyonKarayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filmi oyuncuları ve konusu nedir? Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığ
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Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filmi oyuncuları ve konusu nedir? Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı hakkında

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. Johnny Depp'in başrolünde yer aldığı Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filmi oyuncuları ve konusu nedir? Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığ

Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı filmi oyuncuları ve konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Johnny Depp ile Keira Knightley'in başrolünde aldığı aksiyon türündeki film 2006 yılında sinema salonlarında izleyicisi ile buluşmuştu.

KARAYİP KORSANLARI: ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI FİLMİ OYUNCULARI

Johnny Depp
Orlando Bloom
Keira Knightley
Naomie Harris
Martin Klebba
Alex Norton
Bill Nighy
Geoffrey Rush
Jack Davenport

KARAYİP KORSANLARI: ÖLÜ ADAMIN SANDIĞI FİLMİ KONUSU

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti filminin devamıdır.

Aralık 2006 itibarı ile Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı ABD'de $423.315.812, uluslararası olarak $642.884.839 hasılat ile toplam kazancı $1.066.200.651'a ulaşmıştır. Film ABD'de gösterime girdiği ilk hafta 135.634.554 $ gelir elde etmiştir. Bu büyük gişe başarısı ile devam filminin çekilmesini garanti altına almıştır.

İlk serüvenden hatırladığımız gözüpek delikanlı Will Turner ve güzel Elizabeth, düğün hazırlıklarını yapadursunlar; dostları eksantrik Kaptan Jack Sparrow, yine bela aramaktadır. Elbette ki, Sparrow'un başına açılacak belalardan Will Turner ve Elizabeth de nasiplerini alacaklardır.

Jack'in, efsanevi Uçan Hollandalı'nın kaptanı Davy Jones'a kan borcu olduğu ortaya çıkınca, tekrar ortalık birbirine girer. Eğer Sparrow, bu borçtan kurtulamazsa ömrü boyunca Uçan Hollandalı'nın kölesi olarak yaşama riskiyle karşı karşıyadır. Ama her beladan kurtulmanın elbet bir yolu olabileceğini düşünen uyanık Jack Sparrow'un, Ölü Adamın Sandığı’na sahip olan kişinin Davy Jones'u da kontrol edebileceğini öğrenmesiyle işler karışır.

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