Karayolunda yarışırken motosikletliye çarptı!

"KAMYON DURMASAYDI ALTINDA KALABİLİRDİM"

Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü Mesut Işık, "Ben motorumla seyir halinde giderken, yarışan iki araçtan bir tanesi manevra yapmak için benim olduğum şeride kırıp, bana vurarak motorumu devirdi. Ben de yaklaşık 100 metre sürüklendim. Arkamdan kamyon geliyordu, kamyon duramasaydı her şey daha kötü olabilirdi. Ekipmanım tam olduğu için şükür ufak tefek sıyrıklarla atlattım ama vücudumun tamamında yaralar var. Kişinin bulunmasını istiyorum, aynı zamanda kendisinden şikayetçi oldum, karakolda gerekli işlemler yapıldı. Yarışıyorlardı kendi aralarında. Hiç manevra yapmadan, sinyal vermeden, tam sağ şeride kırarak benim motoruma vurdu, beni de devirdi" dedi.