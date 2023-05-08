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Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı motosikletli metrelerce sürüklendi!

İstanbul'da D-100 karayolunda yarış yaptığı iddia edilen bir araç aniden şerit değiştirince motosiklete çarptı. Karayolunda metrelerce sürüklenen motosikletli ölümden döndü

Karayolunda yarışırken motosikletliye çarptı!
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DHA

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda yarış yaptığı iddia edilen otomobil aniden şerit değiştirerek Mesut Işık'ın kullandığı motosiklete çarptı.

DHA'nın haberine göre karayolunda metrelerce sürüklenen Mesut Işık, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil ise durmadan uzaklaştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, cuma günü saat 14.30 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. D-100 Karayolu'nda sürücüsünün makas attığı öne sürülen otomobil Mesut Işık'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken Mesut Işık da motosikletle yan yan metrelerce sürüklendi. Mesut Işık şans eseri yoldan geçen bir aracın altında kalmaktan kurtulurken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Işık, kazadan sonra polis merkezine giderek otomobilin sürücüsünden şikayetçi oldu.

"KAMYON DURMASAYDI ALTINDA KALABİLİRDİM"

Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü Mesut Işık, "Ben motorumla seyir halinde giderken, yarışan iki araçtan bir tanesi manevra yapmak için benim olduğum şeride kırıp, bana vurarak motorumu devirdi. Ben de yaklaşık 100 metre sürüklendim. Arkamdan kamyon geliyordu, kamyon duramasaydı her şey daha kötü olabilirdi. Ekipmanım tam olduğu için şükür ufak tefek sıyrıklarla atlattım ama vücudumun tamamında yaralar var. Kişinin bulunmasını istiyorum, aynı zamanda kendisinden şikayetçi oldum, karakolda gerekli işlemler yapıldı. Yarışıyorlardı kendi aralarında. Hiç manevra yapmadan, sinyal vermeden, tam sağ şeride kırarak benim motoruma vurdu, beni de devirdi" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Motosiklet sürücüsü Mesut Işık'ın metrelerce karayolunda sürüklendiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolcu otobüsünün durduğu sırada; şerit değiştiren otomobilin motosikleti sürükleyerek ilerlediği anlar kayıtlara yansıdı. Otomobil yoluna devam ederken, Mesut Işık'ın motosikletle birlikte sürüklendiği görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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