Karaz seramiklerindeki motifleri inceledi

Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun olan Dr. Gülşah Öztürk, doktora çalışmasında başta Erzurum olmak üzere geniş bir coğrafyada yaşamış olan Karaz kültürüne ait seramiklerde yer alan motifleri ele aldı.

Bölgede gerçekleştirilen kazılarda çıkarılan Karaz seramikleri üzerindeki motiflerin göstergebilimsel ve arkeolojik analizlerini yapan Dr. Öztürk, yazısız toplumlarda ortaya çıkan görsellerin çoğu zaman sembolik bir iletişim sistemi olarak değerlendirildiğini söyledi.

Müzelerde sergilenen bezemeli Karaz seramiklerinin yalnızca dekor süsleme amacıyla değil, aynı zamanda kültürün sosyokültürel pratikleri içerisinde şekillenen olası sembolik bir dilin taşıyıcıları olduğunu kaydeden Dr. Öztürk, seramikler üzerinde insan, hayvan ve geometrik figürlerin dikkat çektiğini söyledi.

REKLAM

Çizgisel hatlar, zikzaklar, kare, üçgen ve eşkenar dörtgen gibi şekillerin toplumların estetik anlayışını ve düşünsel dünyasını yansıttığını anlatan Dr. Öztürk, "Dekoratif motifler estetik amaçlıdır. Zikzaklar hareketi, düz çizgiler ise durağan bir anı temsil eder. Sembolik motifler ise inanç ve ritüel ile ilişkilidir; doğurganlık, koruma, yeniden doğuş, güç ve kutsallık gibi anlamlar taşır" dedi.