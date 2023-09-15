Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Karbon Nedir, Nerelerde Kullanılır? Karbon Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Karbon nedir, nerelerde kullanılır?

        İnsan yaşamının sürdürebilirliği için elementler ayrı bir önem taşımaktadır. Elementler önem sıralamasına göre dağılım gösterebilmektedir. Kimi elementler evrende bolca bulunurken kimi elementler daha nadir bulunmaktadır. Karbon Nedir, nerelerde kullanılır? Karbon kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 15:29 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karbon nedir, nerelerde kullanılır?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalsiyum nedir, nerelerde kullanılır?
        Kalsiyum nedir, nerelerde kullanılır?

        Dünya üzerinde en önemli elementlerden biri olarak karbon öne çıkmaktadır. Karbon diğer elementlere oranla daha fazla bileşik oluşturur. Tarih öncesinde keşfedilen bu elementin kullanım alanları da oldukça geniştir. Karbon nedir? Nerelerde kullanılır? Karbon simgesi ve sembolü nedir? Karbon periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Karbon Nedir?

        Doğada yaygın olarak bulunan karbon a metaldir. Bu kimyasal element evrende en çok bulunan altıncı elementtir. Hem doğal halde hem de bileşik olarak doğada bulunmaktadır. Antik çağlardan beri bilinen birkaç elementten biridir. İnsan vücudunda oksijenden sonra en çok bulunan ikinci element olarak karşımıza çıkan karbonun tarih öncesi kullanımı yazı ve çizime dayanıyordu.

        REKLAM

        Maddenin değerinin yıllar içinde anlaşılmasıyla birlikte teknolojiden sağlığa pek çok sektörde kullanılmaya başlanmıştır. Grafit ve elmas, sadece karbondan oluştuğu bilinen doğal yapılardır. İkisi de karbondan oluşur lakin elmas çok sert bir yapıya sahipken grafit kolayca parçalanabilir.

        Karbon Nerelerde Kullanılır?

        Karbonun kullanım alanı tarihleri de beraberinde sürüklemektedir. Tarih öncesinden bu yana kullanım alanlarına sahip olan kimyasal maddenin hangi sektörlerde kullanıldığı da merak uyandırmaktadır. İşte, elementlerin kralı statüsünü temsil eden karbonun kullanım alanları:

        • Kömür, metan gazı ve ham petrollerde yakıt amacıyla kullanılır.
        • Yazıcılar içi mürekkep yapımında da kullanır.
        • Grafitler genelde pil, fren ve yağlayıcı yapımında kullanılmaktadır.
        • Karbondan elde edilen elmasların kullanımına aksesuar olarak rastlamaktayız.
        • Tenis raketlerinde, kayaklarda, oltalarda, roketlerde ve uçaklarda karbon fiber kullanılmakladır.

        Karbon Simgesi

        Karbonun simgesi "C" harfiyle gösterilmektedir. Atom numarası 6 olan bu kimyasal maddenin en bol bulunan izotopu, karbon-12 olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin büyük çoğunluğu karbon içeren yakıtların, plastiklerin, kimyasal maddelerin, ilaçların işlenmesine ve üretimine dayanmaktadır.

        REKLAM

        Karbon Sembolü

        Doğada en yaygın elementlerden biri olan karbonun sembolü “C” olarak ifade edilir. Karbon kelimesinin kökeni Latince kömür kelimesinden türetilmiştir.

        Karbon Periyodik Tablodaki Yeri

        Karbon, periyodik tablonun 2. periyodunun 14. grubunda yer almaktadır. Germanyum, kalay ve kurşun elementleriyle birlikte bulunmaktadır. Bu elementlerin en az metalik olanı ve en hafifidir.

        Karbon Kullanım Alanları

        Karbon kullanım alanları geniş bir sektörü kapsamaktadır. Endüstriyel üretimin demir başlarından olan karbonun kullanımı aslında tüm endüstrileri kapsayıcı bir yapıdadır. Karbonun başlıca kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

        • Çelik yapımı
        • Plastik sanayi
        • Demir ve alaşımların işlenmesi
        • Nükleer tepkimelerin kontrolü
        • Lastiklerin renklendirilmesi
        • Boya pigmentlerinin elde edilmesi
        • Sıvı yağların dehidrasyonu

        Karbon Özellikleri

        • Karbon doğada şekilsiz formda; grafit ya da elmas halinde bulunmaktadır.
        • Karbon elmas allotropunda doğada yer alan en sert maddedir.
        • Birbiri ardına dizilerek kolaca zincir oluşturması öne çıkan en önemli özelliğidir.
        • Grafit, karbonun en yaygın allotropu olarak karşımıza çıkar.
        • Grafit elektriği iyi iletmektedir.
        • Yoğunluğu 2267 kg/m3'tür.
        • Elmas en sert maddeyken, siyah renkli grafit oldukça yumuşaktır.
        • Saf karbon şekerin havasız bir ortamda ısıtılıp ayrıştırılmasıyla elde edilmektedir.
        • Göz merceği, ağaç kabuğu ya da yumurta akı gibi organik yapılarda karbon bulunmaktadır.
        • Karbonun hidrojenle oluşturduğu bileşik hidrokarbon olarak adlandırılır. En basit hidrokarbon örneği olarak metan gazı ya da bataklık gazı gösterilebilir.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı