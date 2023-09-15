Karbon nedir, nerelerde kullanılır? İnsan yaşamının sürdürebilirliği için elementler ayrı bir önem taşımaktadır. Elementler önem sıralamasına göre dağılım gösterebilmektedir. Kimi elementler evrende bolca bulunurken kimi elementler daha nadir bulunmaktadır. Karbon Nedir, nerelerde kullanılır? Karbon kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar...

Dünya üzerinde en önemli elementlerden biri olarak karbon öne çıkmaktadır. Karbon diğer elementlere oranla daha fazla bileşik oluşturur. Tarih öncesinde keşfedilen bu elementin kullanım alanları da oldukça geniştir. Karbon nedir? Nerelerde kullanılır? Karbon simgesi ve sembolü nedir? Karbon periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Karbon Nedir?

Doğada yaygın olarak bulunan karbon a metaldir. Bu kimyasal element evrende en çok bulunan altıncı elementtir. Hem doğal halde hem de bileşik olarak doğada bulunmaktadır. Antik çağlardan beri bilinen birkaç elementten biridir. İnsan vücudunda oksijenden sonra en çok bulunan ikinci element olarak karşımıza çıkan karbonun tarih öncesi kullanımı yazı ve çizime dayanıyordu.

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Maddenin değerinin yıllar içinde anlaşılmasıyla birlikte teknolojiden sağlığa pek çok sektörde kullanılmaya başlanmıştır. Grafit ve elmas, sadece karbondan oluştuğu bilinen doğal yapılardır. İkisi de karbondan oluşur lakin elmas çok sert bir yapıya sahipken grafit kolayca parçalanabilir.

Karbon Nerelerde Kullanılır?

Karbonun kullanım alanı tarihleri de beraberinde sürüklemektedir. Tarih öncesinden bu yana kullanım alanlarına sahip olan kimyasal maddenin hangi sektörlerde kullanıldığı da merak uyandırmaktadır. İşte, elementlerin kralı statüsünü temsil eden karbonun kullanım alanları:

Kömür, metan gazı ve ham petrollerde yakıt amacıyla kullanılır.

Yazıcılar içi mürekkep yapımında da kullanır.

Grafitler genelde pil, fren ve yağlayıcı yapımında kullanılmaktadır.

Karbondan elde edilen elmasların kullanımına aksesuar olarak rastlamaktayız.

Tenis raketlerinde, kayaklarda, oltalarda, roketlerde ve uçaklarda karbon fiber kullanılmakladır.

Karbon Simgesi

Karbonun simgesi "C" harfiyle gösterilmektedir. Atom numarası 6 olan bu kimyasal maddenin en bol bulunan izotopu, karbon-12 olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin büyük çoğunluğu karbon içeren yakıtların, plastiklerin, kimyasal maddelerin, ilaçların işlenmesine ve üretimine dayanmaktadır.

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Karbon Sembolü

Doğada en yaygın elementlerden biri olan karbonun sembolü “C” olarak ifade edilir. Karbon kelimesinin kökeni Latince kömür kelimesinden türetilmiştir.

Karbon Periyodik Tablodaki Yeri

Karbon, periyodik tablonun 2. periyodunun 14. grubunda yer almaktadır. Germanyum, kalay ve kurşun elementleriyle birlikte bulunmaktadır. Bu elementlerin en az metalik olanı ve en hafifidir.

Karbon Kullanım Alanları

Karbon kullanım alanları geniş bir sektörü kapsamaktadır. Endüstriyel üretimin demir başlarından olan karbonun kullanımı aslında tüm endüstrileri kapsayıcı bir yapıdadır. Karbonun başlıca kullanım alanları aşağıdaki gibidir:

Çelik yapımı

Plastik sanayi

Demir ve alaşımların işlenmesi

Nükleer tepkimelerin kontrolü

Lastiklerin renklendirilmesi

Boya pigmentlerinin elde edilmesi

Sıvı yağların dehidrasyonu

Karbon Özellikleri

Karbon doğada şekilsiz formda; grafit ya da elmas halinde bulunmaktadır.

Karbon elmas allotropunda doğada yer alan en sert maddedir.

Birbiri ardına dizilerek kolaca zincir oluşturması öne çıkan en önemli özelliğidir.

Grafit, karbonun en yaygın allotropu olarak karşımıza çıkar.

Grafit elektriği iyi iletmektedir.

Yoğunluğu 2267 kg/m3'tür.

Elmas en sert maddeyken, siyah renkli grafit oldukça yumuşaktır.

Saf karbon şekerin havasız bir ortamda ısıtılıp ayrıştırılmasıyla elde edilmektedir.

Göz merceği, ağaç kabuğu ya da yumurta akı gibi organik yapılarda karbon bulunmaktadır.

Karbonun hidrojenle oluşturduğu bileşik hidrokarbon olarak adlandırılır. En basit hidrokarbon örneği olarak metan gazı ya da bataklık gazı gösterilebilir.

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