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        Haberler Yaşam Kardan gelin ile damada altın taktılar

        Kardan gelin ile damada altın taktılar

        Düzce'de etkili olan kar yağışını fırsat bilen esnaf, yaptıkları kardan adamlara damat ve gelinlik kostümü giydirdi. Daha sonra çevresinde müzik eşliğinde halay çekerek düğünlerini yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:41 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:41
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        Kardan gelin ile damada altın taktılar
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        Kar yağışını eğlenceye çevirmeye karar veren İstanbul Caddesi esnafı dayanışma içerisinde yaptıkları kardan adamlardan birine damatlık diğerine gelinlik giydirdi.

        Kardan yapılan damat ve geline altın ve para takıldıktan sonra çiftin düğününe geçildi.

        Müzik eşliğinde halay çeken esnafa vatandaşlar da eşlik etti.

        Esnaflardan Mahmut Demirci, sabah dükkanı açtıklarında caddede çok az kişinin olduğunu ve canlarının sıkıldığını belirterek, "Nasıl eğlenelim dedik? Buraya sadece oturan bir kardan adam yapacaktık. Sonra iş bu boyuta geldi. Gelinlikçi ablamız vardı, Gelinlik veririm dedi. Ondan gelinlik aldık. Yan taraftaki mağazadan damatlık aldık. Bu şekilde olay bu hale geldi. İnsanları eğlendirmek bu kış gününde güzel oldu" dedi.

        Şakayla işe koyulduklarını anlatan bayan kuaförü Nurten Çakır ise "Gelinin kuaförüyüm. Esnaf arkadaşlarımız damat yaptı. Dedik ki gelin yapalım karşısına. Gelinlik yok, saç yok. Dedim ki hepsini ben getireceğim. Esnaf arkadaşlarımız başladılar, gerisini ben getirdim geline. Takıları da esnaf arkadaşlarımız taktı. Gelen izleyiciler de para taktı. Güzel bir atmosfer oldu. Burada hepimiz esnafız. Herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. Üşüdük ama değdi, çok eğlendik" diye konuştu.

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        #Kardan gelin ile damat
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