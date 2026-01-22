Habertürk
        Haberler Magazin 'Kardeş Takımı 3'e tek günde 73.775 kişi

        'Kardeş Takımı 3'e tek günde 73.775 kişi

        'Kardeş Takımı 3'e', sinema gününde 73.775 bilet kesildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 14:04 Güncelleme: 22.01.2026 - 14:04
        Tek günde 73.775 kişi
        Çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören ‘Kardeş Takımı’ serisinin final filmi ‘Kardeş Takımı 3’, sinema gününde adeta izleyicilerin akınına uğradı.

        CJ ENM Türkiye ve TAFF Pictures ortak yapımı film, Türkiye genelinde birçok şehirde gün boyu dolup taşan salonlarla rekor sayıda izleyiciye ulaştı.

        Sinema salonlarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, izleyicilerin yoğun ilgisi sebebiyle ek seanslar düzenlendi. Bazı salonlarda ise yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Aileler, çocuklarıyla birlikte sinema gününün keyfini ‘Kardeş Takımı 3' ile çıkardı.

        Yönetmenliğini; Bedran Güzel’in yaptığı, hikâyesi ve senaryosu Elif Dede’ye ait olan filmde; Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın serinin final filminde bir araya geldi.

        #Kardeş Takımı
