Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kardeşler Ormanı'ndan 'karlı' Sivas manzarası

        Kardeşler Ormanı'ndan 'karlı' Sivas manzarası

        Sivas'ta kent merkezine hakim bir noktada bulunan ve çam ağaçlarının yoğunlukta olduğu Kardeşler Ormanı'nda kar yağışı ile ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 10:43 Güncelleme: 10.01.2026 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adeta 'doğal' laboratuvar! Karlar içinde görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bir bölümü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde kalan, 1960'lardan itibaren başlayan ağaçlandırma çalışmaları ile bugünkü görüntüsünü alan Kardeşler Ormanı, sarıçam ve karaçam türü ağaçları ile Sivas kent merkezine nefes aldıran konumda bulunuyor.

        Hem doğal yaşam alanı hem de sosyal ve eğitim amaçlı bir alan olarak değerlendirilen Kardeşler Ormanı, doğayı tanıma, ekosistem çeşitliliğini gözlemleme, ağaçlandırma ve çevre koruma bilincini pekiştirme açısından önem taşıyor.

        REKLAM

        DOĞAL BİR LABORATUVAR

        Ayrıca biyoloji, coğrafya ve çevre bilinci gibi dersler için doğal bir laboratuvar görevi gören Kardeşler Ormanı, çam ağaçlarıyla kaplı manzarası ile park, hiking, bisiklet ve foto safari gibi etkinliklerin gözde noktalarından birini oluşturuyor.

        Sivas kent merkezini tepeden izlemek isteyenlerin yaz-kış sıklıkla ziyaret ettiği yerlerden biri olan ve manzarasıyla ilgi çeken Kardeşler Ormanı da kar yağışı ile beyaza büründü.

        Çam ağaçlarının üzerinde biriken kar örtüsü havadan görüntülendi. Beyazlar içindeki kent merkezi ile birlikte görüntülenen bölge, güzelliğiyle dikkat çekti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Araçlarına yasa dışı çakar takan sürücüye 414 bin TL ceza

        #Kardeşler Ormanı
        #sivas
        #kar manzarası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Daha 17 yaşında Melek... Korkutan bekleyiş!
        Daha 17 yaşında Melek... Korkutan bekleyiş!
        Meteoroloji saat verdi! 48 il için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji saat verdi! 48 il için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        "SDG güç gördüğü zaman pozisyon değiştiriyor"
        "SDG güç gördüğü zaman pozisyon değiştiriyor"
        "İran'da halk bazı şehirleri kontrol altına alıyor gibi"
        "İran'da halk bazı şehirleri kontrol altına alıyor gibi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bebek Hoteli'nde ikinci arama
        Bebek Hoteli'nde ikinci arama
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        43 Süper Lig antrenörü PFDK'ya sevk edildi!
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!