Denizli'de kardeşleri ayıran facia!
Denizli'de takla atan otomobildeki iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı
Giriş: 08.11.2023 - 12:13 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:13
Denizli'de Zeki B. (19) idaresindeki otomobil, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Sarayköy ilçesi Kumluca Mahallesi yakınlarında bariyere çarptıktan sonra takla attı.
Kazada sürücü yaralandı, ağabeyi Muhammed B. (26) yaşamını yitirdi.
Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.