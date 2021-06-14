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Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker kimdir? Gözde Türker kaç yaşında, sevgilisi kim?

Magazin dünyasının gündeminde Kardeşlerim dizisiyle ünlenen Gözde Türker ve sevgilisi var. Genç oyuncu Gözde Türker bir süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle yüzleri taktı, söz kesildi. Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker kimdir? Gözde Türker kaç yaşında, sevgilisi kim?

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker kimdir? Gözde Türker kaç yaşında, sevgilisi kim?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 'de Harika karakterini canlandıran Gözde Türker, sevgilisi Anıl Güler ile evlilik yoluna girdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevgilisi Anıl Güler'le nişanlandığını duyuran Gözde Türker araştırılıyor. İşte Gözde Türker'in hayatına dair merak edilenler...

GÖZDE TÜRKER KİMDİR?

17 Eylül 1995 senesinde İstanbul da dünyaya gelen Gözde Türker, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamladı. 9 yaşında iken Bursa da tiyatro eğitimi almaya başladı ve tiyatro alanında bazı projelere katıldı. "Hastalık Hastası" isimli tiyatroda Beline karakterine, "Antigone" isimli tiyatroda İsmene karakterine, "Cesaret Ana ve Çocukları" isimli tiyatroda Cesaret Ana karakterine, "Bizden Değilsin" isimli tiyatroda Çocuk karakterine hayat verdi.


Kariyer hayatına 2011 senesinde Star TV de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Safiye Sultan rolü ile başladı. Sonrasında 2016 senesinde Kanal D'de yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde Melis Sayguner karakterini canlandırdı. 2018 senesinde Star TV de yayınlanan Ülfet karakterine hayat verdi. 2021 senesinde ATV de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Harika karakterini canlandırdı.

GÖZDE TÜRKER SEVGİLİSİ KİM?

Gözde Türker'in sevgilisi Anıl güler diş malzemesi ticareti yapan bir iş insanı.

GÖZDE TÜRKER DİZİLERİ, FİLMLERİ VE TİYATRO OYUNLARI

Sinema ve Televizyon
YılBaşlıkRolüNotlar
2014Muhteşem YüzyılSafiye SultanDizi Star TV
2016Poyraz KarayelMelis SaygunerDizi Kanal d
2018İstanbullu GelinÜlfetDizi Star TV
2020KardeşlerimHarika ManyaslıDizi Atv

Tiyatro[
YılBaşlıkRolüNotlar
2019Faust?
2017Günün ÇorbasıTiffany Vandermanden

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