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Kardeşlerim son bölüm yayında! Kardeşlerim 69. bölüm izle!

Her cumartesi ATV ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisi 69. son bölümü ile bu akşam izleyici ile buluştu. Senaryosunu Gül Abus Semerci, Melis Veziroğlu, Yılmaz Mert Meriçli gibi isimler kaleme alırken, dizinin yönetmenliğini Serkan Birinci üstlenmektedir. İşte Kardeşlerim 69. son bölüm hakkında tüm merak edilenler...

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  • Kardeşlerim son bölüm yayında! ATV ile Kardeşlerim 69. bölüm full izle!

    İlk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, Kardeşlerim dizisi  dram, gençlik ve aşk türünde kaleme alınmıştır. Dizinin başrolünü Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete gibi isimler üstlenmektedir. Kardeşlerim 69. bölümü kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler için son bölümde yaşananları sizler için derledik. İşte Kardeşlerim son bölümde öne çıkanlar...
  • Kardeşlerim son bölüm yayında! ATV ile Kardeşlerim 69. bölüm full izle!

    KARDEŞLERİM  69 BÖLÜM İZLE

    Kardeşlerim 69. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kardeşlerim son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

     
  • Kardeşlerim son bölüm yayında! ATV ile Kardeşlerim 69. bölüm full izle!

     KARDEŞLERİM 69. BÖLÜM ÖZETİ

    "Bir nefes kadar yakınken yokluğundan duruldum..."

    Ömer, hayatıyla ilgili öğrendiği bir gerçeğin daha şokunu yaşarken, sinirden deliye dönen Sarp ise durumu kabullenmek istemez. Berk ve Sarp'ın sürdürmekte kararlı olduğu iddia, farklı bir hal alırken, eli iyice sıkışmış olan Şengül, çevresinden aldığı akılla, kurnaz bir entrikaya girişmek zorunda kalır. Nebahat, Asiye'yi Doruk'tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Berk ve Aybike cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Ahmet ve Şevval amaçlarına ulaşmak üzereyken, Yasmin konakta gördüğü manzara karşısında dehşete düşer.

     

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