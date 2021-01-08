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Telekomünikasyon alanında faaliyetlerinin yanı sıra, savunma sanayisine ve beyaz eşya elektroniğine yönelik ürün geliştiren Karel, COVID-19 virüsünün yol açtığı solunum problemlerini ve nefes alma zorluğunu gidermekte önemli bir rolü bulunan ventilatör cihazının üretimine başladı.

Tasarımı Foras firmasına ait olan, invaziv veya non-invaziv mekanik ventilasyona ihtiyaç duyan hastalara devamlı veya aralıklı olarak solunum desteği sağlayabilen mekanik ventilatör cihazı için Karel üretim tesislerinde seri üretim altyapısı oluşturuldu.

Karel Türkiye’deki ihtiyacın giderilmesinin yanı sıra başka ülkelere de ihracat yapmak üzere çalışmalara başladı. Yeni cihazın ilk ihracatı Pakistan’a yapıldı.

Ventilatör cihazı özellikle Covid-19 virüsünün doğrudan etkilediği göğüs duvarı ve nöromusküler hastalıklarda kullanılıyor. Cihaz suni solunuma ihtiyacı olan hastalara hasta bakım odasında, evde, ambulansta ve diğer yaşam alanlarında destek için kullanılmak üzere taşınabilir olarak tasarlandı. Bu ventilatör kuru basınçlı havaya ihtiyaç duymaksızın kendi başına çalışabilen hava üretim motoruna da sahip bulunuyor. Cihaz uzun süreli çalışmayı destekleyen bataryasıyla aynı zamanda sahra uygulamalarında da kullanılabiliyor. Yetişkinlerde ve çocuklarda kullanılabilen cihazın 10 farklı ventilasyon ve soluk modu kombinasyonu bulunuyor:

Konuya ilişkin bir açıklama yapan KarelYönetim Kurulu Teknik Murahhas Üyesi Yaman Tunaoğlu, “COVID-19 tüm ülkeleri olduğu gibi Türkiye’yi de zorluyor. Sağlık çalışanları özveriyle mücadele ediyor ama virüsü yenmek için herkesin ve her kurumun elinden geleni yapması gerekiyor. Pandemiye karşı toplumsal dayanışmanın öne çıktığı bir dönemde Karel de sosyal sorumluluk anlayışının bir gereği olarak harekete geçti. Satın alma, hammadde temini, üretim yeteneklerimiz ve farklı Ar-Ge disiplinlerindeki birikimimizle pandemi ile mücadelede hayati önemi bulunan ventilatör cihazı üretimi ve Ar-Ge koordinasyonunu gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Bu kapsamda ürün geliştirme çalışmalarını tamamlamış olan Foras firması ile birlikte hareket etme kararı aldık. Sonuçta hem yetişkinlerde hem de çocuklarda her yerde kullanılabilen taşınabilir bir cihazı ülkemizin ve ihtiyaç duyan ülkelerin hizmetine sunmayı başardık.” dedi