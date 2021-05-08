Koronavirüs tam kapanma tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarında kargoların çalışıp çalışmadığı merak konusu oldu. Bilindiği gibi Mayıs ayının 2. pazar günü Anneler Günü olarak kutlanıyor. 9 Mayıs Pazar günü kargolar çalışıyor mu? sorusu gündeme geldi. Hafta sonu kargo mesai saatleri araştırılıyor. Peki, Kargolar hafta sonu çalışıyor mu? 9 Mayıs Anneler Günü'nde kargolar çalışacak mı? Tam kapanma kargo şirketleri çalışıyor mu?

TAM KAPANMADA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesinde yer alan ifadeye göre Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil),yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, 17 günlük sokağa çıkma yasağından muaf olacak. Yani kargo şirketleri tam kapanma sürecinde çalışmaya devam edecek.

KARGOLAR HAFTA SONU AÇIK MI?

Kargoların hafta sonu mesai sistemi kargo şirketlerinin inisiyatifinde. Her kargo şirketinin çalışma saatleri şirketin kendi politikasına göre belirleniyor. Türkiye'de kargo şirketleri genelde Cumartesi günleri 08.30-14.00 arası çalışırken Pazar günleri kapalı oluyor.