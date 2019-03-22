Konya’da 62 yaşındaki Hasan Hüseyin B., tartıştığı eşi 53 yaşındaki Müslime B.'yi av tüfeği ile vurup öldürdü. Daha sonra kendisini de çenesinden vuran yaşlı adam ağır yaralandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, saat 06.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir araları bozuk olan ve sık sık tartışan 62 yaşındaki Hasan Hüseyin B. ve eşi 53 yaşındaki Müslime B. sabah saatlerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine öfkesine hakim olamayan Hasan Hüseyin B. duvarda asılı olan av tüfeğini alıp eşine bir el ateş etti. Müslime B. kanlar içinde yere yığıldı. Hasan Hüseyin B. daha sonra oğlunu arayarak, "Ben annenizi öldürdüm hakkınızı helal edin, şimdi de kendimi vuracağım" diyerek helallik istedikten sonra av tüfeğiyle çenesinden kendini vurdu.

Çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler adrese gelerek evde yaptığı incelemede karı kocayı kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Müslime B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralanan Hasan Hüseyin B. yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.