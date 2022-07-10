Karidesin faydaları 0:00 / 0:00

Karides omega -3 yağ asitleri açısından zengin bir deniz ürünüdür. Bu yüzden tüketimi insan sağlığına pek çok fayda sağlar. Uzmanlar tarafında sofralarda yer alması önerilen karidesin hakkında kişiler tarafından da araştırmalar yapılmaya devam edilmektedir. Karidesin nasıl tüketileceği ve tüketimi ile nelere iyi geleceği hakkında tüm merak edilenleri sizler için cevapladık.

Karidesin Faydaları

Karides tüketimi zihinsel fonksiyonların daha iyi çalışmasına katkı sağlar. Unutkanlık gibi problemlerin ortaya çıkmasını geciktirerek hafızayı güçlendirir.

Kan hücrelerinin gelişimini destekleyen sağlıklı bir deniz ürünüdür.

İçeriğinde pek çok vitamin ve minerali barındırır.

Kalorisi düşüktür. Bu yüzden yüksek protein oranı ile hem sporcuların hem de zayıflamak isteyen kişilerin beslenme listesinde yer alır.

Antienflamatuar etkisi bulunan karides diş ve diş eti sağlığı için önemli bir yere sahiptir.

Selenyum minerali açısından zengin olan karides ciddi hastalıkların tedavisinde de destekleyici bir gıdadır.

D vitamini oranı yüksektir. Bu yüzden kemik gelişimi ve sağlığı için önemli bir yere sahiptir.

Karidesin Zararları

Karides deniz ürünleri arasında en çok tüketilenlerden biridir. Farklı şekillerde pişirilen karides meze ve yemeklerin yanı sıra salatalarda da yer alır. Severek tüketilen bu ürünün zararları da kişiler tarafından oldukça merak edilen bir konudur. Karidesin bilinen bir zararı olmasa da tüketim miktarı noktasında uyarı yapılmaktadır. Yağlı bir ete sahip olan karidesin fazla tüketimi kalp ve damar hastalıklarını olumsuz etkileyebilir. Buna ek olarak kolesterolü yüksek olan kişilerin de aşırı karides tüketiminden uzak durması gerekir. Karides kabuklu bir deniz ürünüdür. Kimi kişilerde kabuklu deniz ürünlerine karşı bir hassasiyet olabilir. Bu yüzden karides tüketimi farklı reaksiyonlara sebep olabilir.

Karides Tüketmek Neye İyi Gelir?

Karidesin içeriğinde omega-3 yağ asitleri bulunurken, iyot, çinko, fosfor, D vitamini ve Selenyum da bulunur. Bu içeriği ile kemik ve diş sağlığına iyi geldiği gibi zihinsel fonksiyonların da daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

ŞEFTALİNİN ŞAŞIRTAN FAYDALARI

Karides Afrodizyak Salgılar Mı?

Kişiler sağlıklı bir cinsel hayat için tükettikleri besinlerin cinselliğe faydası olup olmadığını merak etmektedir. Bu yüzden karides faydaları cinsellik açısından da merak edilir ve araştırılır. Yapılan araştırmalara göre karidesin içeriğinde yüksek oranda iyot bulunur. Bu iyot oranının cinsel isteği arttırdığı bilinmektedir. Bu yüzden karides libidoyu arttırmayı sağlayan besinlerden biri olarak bilinir.

Hamilelikte Karides Tüketilir Mi?

Gün içinde tükettiğimiz her besinin sağlığımıza olan faydalarını ve zararlarını merak ederiz. Hamile kadınlar için bu durum daha da dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. Bu yüzden hamilelik döneminde karides tüketiminin faydaları ve zararları merak edilir. Hamilelerde balık tüketimi içeriğindeki omega-3 yağ asitleri nedeni ile hafta içinde 2 kere önerilir. Ancak kabuklu deniz ürünlerinde bulunan bazı bakteriler bebeklere zarar verebileceği için tüketilmesi önerilmez. Karides de kabuklu deniz ürünleri arasında yer aldığı için hamilelikte tüketilmemelidir.