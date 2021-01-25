Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamÇocukKarikatür evi kayıtları başladı
ABONE OL

Karikatür evi kayıtlar başladı

Karikatür Evi 2020 - 2021 sezonu 4 ve 5. dönem kayıtları başladı. Çevrimiçi gerçekleşecek atölyelerde karikatür, çizgi roman, manga atölyeleri yer alıyor.

Karikatür evi kayıtları başladı

Kadıköy Belediyesi’nin mizahı yediden yetmişe herkesle buluşturduğu Karikatür Evi, 4 ve 5. dönem atölye kayıtlarını başlattığını duyurdu. Karikatür, çizgi roman, manga meraklılarının ücretsiz katılabileceği atölyeler pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi gerçekleşecek.

Kontenjanla sınırlı 8 kişilik atölyelerin 4’üncü dönemi 1 Mart’ta, 5’inci dönemi ise 19 Nisan’da başlayacak. Her bir dönemi 6 hafta sürecek atölyelere katılım için Kadıköy’de ikamet zorunluluğu aranmıyor.

ÖZLENEN ÇİZGİ ROMAN VE MANGA ATÖLYELERİ DE PROGRAMDA

Pandemi nedeniyle Nisan ayından beridir çevrimiçi olarak devam eden karikatür ve çizgi roman atölyelerine, yeni dönemde manga atölyeleri de eklendi.

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi Sorumlusu Meriç Karçal Nisan ayından beridir gerçekleştirdikleri 83 atölyede, 875 katılımcı ile 2020’yi tamamladıklarını söyledi.

Karçal sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni dönemle birlikte karikatür, çizgi roman atölyelerine yoğun talep üzerine manga atölyelerini de tekrar ekledik. Yeni dönemimizde çevrimiçi olarak manga atölyemiz de tekrar başlamış oluyor. Pandemi başlangıcından bu yana atölyelerimize katılan 875 katılımcımızın yaklaşık 800’ü ilkokul ve ortaokul öğrencisiydi. Lise ve yetişkin gruplarımızın da yer aldığı atölyelerimize çocukların bu yoğun ilgisi bizi sevindiriyor.”

Atölyeler karikatürde Akdağ Saydut, Anıl Gürak, Ayşe Işın, Behiç Pek, Cem Güventürk, Cihan Kılıç, Doruktan Turan, Eda Oral, Erhan Candan, İlker Altungök, Nuhsal Işın, Sibel Bozkurt’un; çizgi romanda Gökçe Akgül, Mehmet Naci Dedeal’ın; ve mangada Ali Toğlukdemir’in eğitmenliğinde gerçekleşecek. Kayıtlar Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi internet sitesi üzerinden yapılabilir.

Talebinizi bu linkten de iletebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA Çılgın Sayısal Loto sonuçları AÇIKLANDI 25 Ocak 2021 - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula!
YAŞAMÇılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 25 Ocak!
SON DAKİKA On Numara sonuçları AÇIKLANDI 25 Ocak 2021 - On Numara çekiliş sonucu sorgula! Büyük ikramiye...
YAŞAMOn Numara sonuçları açıklandı 25 Ocak!
Photoshop ile babasını ilginç yerlere ekliyor!
YAŞAMPhotoshop ustası, babasını fenomen yaptı!
Artos Dağı'nın zirvesindeki kayak görüntüleri nefes kesti
YAŞAMArtos Dağı'nın zirvesindeki görüntüler nefes kesti
Van usulü beyzbol oynayarak eğleniyorlar
YAŞAMVan usulü beyzbol oynayarak eğleniyorlar
"Anadolu'da çok kısıtlı yerde var" Yaylada keşfedildi... - Haberler
YAŞAM"Anadolu'da çok kısıtlı yerde var" Yaylada keşfedildi. ...
Kız Kulesi efsanesi ve tarihçesi, Kız Kulesi nerede? Yemek fiyatları
YAŞAMBoğazın kraliçesi: Kız Kulesi efsanesi ve tarihçesi
Katar nasıl bir ülkedir? Katar'ın nüfusu kaç? Katar'ın başkenti neresidir?
YAŞAMİşte Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar hakkında merak ...
148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş! Son dakika haberleri
YAŞAM148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı... Nedeni ...
Sokakta buldukları köpeğe araçlarını tahsis ettiler
YAŞAMSokakta buldukları köpeğe araçlarını tahsis ettiler