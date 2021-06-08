Öğreten Adam ve Oğlu, Erdener Abi gibi tiplemelerin yaratıcısı, Kaan Ertem yaşamını yitirdi.

Leman Dergisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Arkadaşımız, canımız Kaan Ertem’i kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin, okurlarının, mizah dünyasının başı sağ olsun. Yarın 14.00’te Küçükyalı Kabristanı'nda defnedilecek" denildi.

CEM YILMAZ: ÇOK ÜZÜLDÜM

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından, "Kıymetli ustamızın mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Çok genç bir kayıp oldu, çok üzüldüm. Sevenlerine sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) June 8, 2021

Yılmaz'ın ardından Erdil Yaşaroğlu da, "Hey canına yandığımın dünyası. Çok üzüldüm." mesajını paylaştı.

— Erdil Yasaroglu (@erdilyasaroglu) June 8, 2021

KAAN ERTEM KİMDİR?

1968 yılında istanbul'da doğan Kaan Ertem, küçük yaşlarından itibaren elinden kalem düşürmemesinin karşılığını 1983'de ünlü karikatürist Semih Balcıoğlu'nun eleştirisiyle beraber Bulvar Gazetesi'nde yayınlanan ilk karikatürüyle aldı. Kaan Ertem, Limon mizah dergisinde başladığı 1988 yılına değin beş yılını kendisini karikatür çizme konusunda geliştirmeye ayırdı. Bu tarihten itibaren önce Limon, ardından da Leman ve L-Manyak dergilerinde çalışmaları yayınlandı.

1995 yılında Marmara Üniversitesi Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu ve İstanbul Teknik Üniversite'deki yüksek lisans eğitimini tamamlamadan buradan ayrılarak eğitimine nokta koydu. Ertem, çizdiği karikatür ve çizgi roman öykülerinde ağırlıklı olarak şehir hayatı içinde sıkışıp kalmış insanların yaşantılarını ve yaşama bakışlarını konu edindi.

Yarattığı pek çok karakter ve başlıkta toplumun hemen her kesimden insan tipleri yer aldı. 1992 yılında Limon'da hazırlamaya başladığı Öğreten Adam ve Oğlu, kendi tecrübelerine dayanarak hayatın detaylarını oğluna ısrarla öğretmeye çalışan bir baba ve onu pek umursamayan oğlu karakterize edildi.