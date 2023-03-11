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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karim Benzema, Didier Deschamps'ı hedef aldı: "Sen harika bir yalancısın"

Didier Deschamps'ın Le Parisien'e yaptığı açıklamalarına sert bir yanıt veren Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'ndaki gerginliği tekrar alevlendirdi

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  • Karim Benzema, Didier Deschamps'ı hedef aldı: "Sen harika bir yalancısın"

    2022 Dünya Kupası finalinde Fransa, Arjantin'e kaybederken Karim Benzema'nın kadroda olmaması çok tartışılmıştı. 
  • Karim Benzema, Didier Deschamps'ı hedef aldı: "Sen harika bir yalancısın"

    Bu konuyla ilgili Le Parisien'e konuşan Deschamps, Karim Benzema'ya yaşadığı sakatlık nedeniyle dönüşünü takım menajeriyle organize etmesini söylediğini ancak Fransız golcünün kamptan ayrıldığını söylemişti.
  • Karim Benzema, Didier Deschamps'ı hedef aldı: "Sen harika bir yalancısın"

    Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'ndaki patronuna sert bir yanıt verdi.
  • Karim Benzema, Didier Deschamps'ı hedef aldı: "Sen harika bir yalancısın"

    Karim Benzema kişisel Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımlarında Deschamps'ın açıklamalarını hedef aldı. 
  • Karim Benzema, Didier Deschamps'ı hedef aldı: "Sen harika bir yalancısın"

    35 yaşındaki oyuncu, Fransız çalıştırıcının açıklamalarının üzerine, "Bu ne cüret?" yazarak palyaço emojisi koydu. 
  • Karim Benzema, Didier Deschamps'ı hedef aldı: "Sen harika bir yalancısın"

    Ardından, "Yalancı! Evet, yalancı. Yalan söylüyorsun. Sen harika bir yalancısın!" diyen bir adamın videosunu paylaşarak üzerine, "Aziz Didier! İyi geceler" yazdı.
  • Karim Benzema, Didier Deschamps'ı hedef aldı: "Sen harika bir yalancısın"

    DIDIER DESCHAMPS NE SÖYLEDİ? 

    Le Parisien’e konuşan Deschamps şunları söylemişti: 

    "Karim’in sakatlığı vardı ve bu Dünya Kupası onun için çok şey ifade ediyordu. Bana ‘Bitti’ dedi. Doktorumuzun teşhisi Madrid’de konulan teşhisle aynıydı. En iyi ihtimalle, 10 Aralık’tan önce antrenmana dönemeyecekti. Son konuşmamızda yanından ayrıldığımda 'Karim acele etmene gerek yok. Takım menajeriyle dönüşünü organize edersiniz’ dedim. Uyandığımda kamptan gittiğini öğrendim. Bu onun kararıydı. Aksini söylemez. Anlıyorum ve saygı duyuyorum."
  • Karim Benzema, Didier Deschamps'ı hedef aldı: "Sen harika bir yalancısın"

    Ayrıca Benzema'nın milli takım kariyerini noktaladığı haberini de doğrulayan Deschamps şunları söylemişti: "Ocak ayının başında onunla konuştuğumda kesin kararını vermemişti. Şimdi farklı düşünüyor ve buna saygı duymak zorundayım."
  • Karim Benzema, Didier Deschamps'ı hedef aldı: "Sen harika bir yalancısın"

    Fransa Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olan Karim Benzema için 24 Mart'ta oynanacak Hollanda maçından önce veda töreni düzenlenip düzenlenmeyeceği merak konusu oldu.
  • Karim Benzema, Didier Deschamps'ı hedef aldı: "Sen harika bir yalancısın"

    Daha önce milli takımı bırakan Hugo Lloris, Steve Mandanda ve Raphael Varane gibi isimler için organizasyon yapılmıştı.
  • Karim Benzema, Didier Deschamps'ı hedef aldı: "Sen harika bir yalancısın"

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