DIDIER DESCHAMPS NE SÖYLEDİ?

Le Parisien’e konuşan Deschamps şunları söylemişti:

"Karim’in sakatlığı vardı ve bu Dünya Kupası onun için çok şey ifade ediyordu. Bana ‘Bitti’ dedi. Doktorumuzun teşhisi Madrid’de konulan teşhisle aynıydı. En iyi ihtimalle, 10 Aralık’tan önce antrenmana dönemeyecekti. Son konuşmamızda yanından ayrıldığımda 'Karim acele etmene gerek yok. Takım menajeriyle dönüşünü organize edersiniz’ dedim. Uyandığımda kamptan gittiğini öğrendim. Bu onun kararıydı. Aksini söylemez. Anlıyorum ve saygı duyuyorum."