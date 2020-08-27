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Karısını pompalıyla öldürecekti! Önemli gelişme!

Başkent'te boşanma aşamasındaki eşini elindeki tüfek çantasıyla kovalayan ve araya giren oto yıkamacı Mesut Ünal'ın engellemesi nedeniyle vuramayan zanlı Ozan C., Diyarbakır'da yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

Karısını öldürecekti yakalandı
İHA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde boşanma aşamasındaki eşi Sedef C.’yi tehdit edip konuşmaya zorlayan, elindeki tüfek çantasıyla kovalarken oto yıkamacı Mesut Ünal tarafından engellenen ve olay yerini terk eden Ozan C.’nin yakalandığı bildirildi.

OLAYDAN SONRA DİYARBAKIR'A GİTMİŞ

İHA'da yer alan habere göre açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatan Gasp Büro Amirliği yetkilileri tarafından Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne (AŞTİ) ait güvenlik kameralarının incelendiği ve Ozan C.’nin bilet alarak Diyarbakır’a gittiğinin tespit edildiği kaydedildi.

DİYARBAKIR POLİSİ YAKALADI

Olayın yaşandığı 23 Ağustos tarihinden 2 gün sonra Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Diyarbakır’da yakalanan Ozan C.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve cezaevine gönderildiği bildirildi.

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