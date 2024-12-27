Karlıova'da 10 köy yolu kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların açılması için İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Karlıova-Varto kara yolunda mahsur kalan araçlar belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bingöl-Erzurum kara yolunda ise Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri ise kış lastiği olmayan ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi.