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        Haberler İş-Yaşam 'Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları' genelgesi yayımlandı - İş-Yaşam Haberleri

        'Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları' genelgesi yayımlandı

        Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıklarına ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarına başkanlık edecek isimler belirlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:50
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        'Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanlıkları' genelgesi yayımlandı
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        Türkiye'nin bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngördüğü ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve kapsamlı düzeyde ele alındığı "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar ile toplantılara başkanlık edeceklerin belirlendiği Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Komisyon toplantılarına başkanlık edeceklerin isimleri, genelge ekinde şöyle yer aldı:

        ADI VE SOYADI UNVANI ÜLKELER
        Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Portekiz, Romanya, Türkmenistan
        Yılmaz Tunç Adalet Bakanı Botsvana, Endonezya, Hırvatistan, Nikaragua, Sırbistan, Slovakya, Togo
        Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Belçika, Lüksemburg, Cezayir, Fransa, Gine, Malavi, Senegal
        Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Guyana, Kosova, Litvanya, Morityus, Meksika, Vietnam, Zambiya
        Mehmet Özhaseki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Fas, Kotdivuar, İspanya, Nijer, Peru, Saint Vincent ve Grenadinler, Surinam
        Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Angola, Etiyopya, Kore Cumhuriyeti, Irak, İsrail, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Libya
        Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanı Arnavutluk, Bosna Hersek, Gabon, İran, Karadağ, Kuzey Makedonya, Laos, Slovenya
        Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Hollanda, Katar, Kuveyt, Şili, Tanzanya, Umman
        Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı Afganistan, Bangladeş, Kolombiya, Kongo, Lübnan, Moğolistan, Polonya, Uganda
        Mehmet Nuri Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı Avustralya, Brezilya, Bruney, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Tayland, Yunanistan
        Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı Finlandiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İtalya, Kenya, Moritanya, Nijerya, Sri Lanka
        Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı Burundi, Ekvator Ginesi, Filipinler, Kamerun, Myanmar, Pakistan, Somali, Ukrayna, Yemen
        Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Burkina Faso, Danimarka, Gambiya, Jamaika, Küba, Moldova, Namibya, Sierra Leone
        Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanı Avusturya, Benin, Ekvator, Hindistan, Macaristan, Mali, Tacikistan
        İbrahim Yumaklı Tarım ve Orman Bakanı Arjantin, Belarus, Bolivya, Kamboçya, Sudan, Uruguay, Yeni Zelanda
        Ömer Bolat Ticaret Bakanı Guatemala, Mısır, Paraguay, Rusya, Suudi Arabistan, Ürdün
        Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bulgaristan, Cibuti, Çad, Çin, Eritre, Gana, Gürcistan, Malta
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