        Haberler Bilgi Gündem KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK? Okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi gün dağıtılacak?

        Yazın yaklaşması ile birlikte 2025-2026 eğitim öğretim döneminin sonuna geliniyor. Öğrenciler ve uzun bir tatil planı yapmayı düşünen veliler için en çok merak edilen konuların başında "okullar ne zaman kapanacak?" sorusu geliyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi gün dağıtılacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 13:18 Güncelleme:
        Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte 2025-2026 eğitim öğretim yılının son günlerine giriliyor. Öğrenciler ve uzun bir tatil planı hazırlığında olan veliler ise en çok “okullar ne zaman kapanacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi gün dağıtılacak? Ayrıntılar haberimizde.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Bu tarihin ardından öğrenciler için yaklaşık üç ay sürecek yaz tatili resmen başlamış olacak.

        KARNELER HANGİ GÜN DAĞITILACAK?

        2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ereceği 26 Haziran 2026 Cuma günü, öğrenciler karne heyecanını yaşayacak.

        Karnelerin, okulların işleyişine göre sabah ve tam gün eğitim yapan kurumlarda genellikle 09.00 ile 11.00 saatleri arasında öğrencilere verilmesi bekleniyor.

        Bu süreçle birlikte öğrenciler yaz tatiline resmen adım atmış olacak.

        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
