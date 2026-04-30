KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK? Okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi gün dağıtılacak?
Yazın yaklaşması ile birlikte 2025-2026 eğitim öğretim döneminin sonuna geliniyor. Öğrenciler ve uzun bir tatil planı yapmayı düşünen veliler için en çok merak edilen konuların başında "okullar ne zaman kapanacak?" sorusu geliyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Karneler hangi gün dağıtılacak? Ayrıntılar haberimizde.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Bu tarihin ardından öğrenciler için yaklaşık üç ay sürecek yaz tatili resmen başlamış olacak.
KARNELER HANGİ GÜN DAĞITILACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ereceği 26 Haziran 2026 Cuma günü, öğrenciler karne heyecanını yaşayacak.
Karnelerin, okulların işleyişine göre sabah ve tam gün eğitim yapan kurumlarda genellikle 09.00 ile 11.00 saatleri arasında öğrencilere verilmesi bekleniyor.
Bu süreçle birlikte öğrenciler yaz tatiline resmen adım atmış olacak.