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Kars-Erzurum seferini yapan yük treni otomobile çarptı: 3 ölü

Kars-Erzurum seferini yapan bir yük treni, hemzemin geçitte, M.G. idaresindeki otomobile çarptı. Feci kazada araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kars tren kazası
AA

Kars'ın Selim ilçesinde, yük treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayda, Kars-Erzurum seferini yapan 3033-847 sefer sayılı yük treni, Alisofu köyündeki hemzemin geçitte, M.G. idaresindeki 36 EZ 255 plakalı otomobile çarptı.

 

AA'da yer alan habere göre, kazada sürücü M.G. ile araçta bulunan M.G. ve E.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılarak, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede meydana gelen kazada, trenin çarpmanın ardından otomobili yaklaşık 400 metre sürükleyip durabildiği öğrenildi.

 

 

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