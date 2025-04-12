Kars'ta, sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, domuz ve kızıl tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan Sarıkamış ilçesinde, iki gündür aralıklarla etkili olan kar doğayı beyaza bürüdü.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER AA'daki habere göre ilçeye 4 kilometre uzaklıktaki Soğuksu ve Hamalı düzünde yiyecek arayışına çıkan kurtlar ve kızıl tilkiler, birbirlerine çok yakın mesafede görüntülendi.