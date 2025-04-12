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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kars haberleri: Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi... | Son dakika haberleri

        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...

        Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kurtlar ve kızıl tilkiler, karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi. Belgeseli andıran o anlar kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 12:11 Güncelleme: 12.04.2025 - 12:11
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        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
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        Kars'ta, sarıçam ormanlarıyla bozayı, kurt, domuz ve kızıl tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sunan Sarıkamış ilçesinde, iki gündür aralıklarla etkili olan kar doğayı beyaza bürüdü.

        BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

        AA'daki habere göre ilçeye 4 kilometre uzaklıktaki Soğuksu ve Hamalı düzünde yiyecek arayışına çıkan kurtlar ve kızıl tilkiler, birbirlerine çok yakın mesafede görüntülendi.

        YİYECEK ARAYIP KAYBOLDULAR

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        Bir süre karlı arazide gezinen yaban hayvanları, daha sonra ormanlık alana çekilerek gözden kayboldu.

        O eşsiz anlar kameraya da yansıdı.

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        #kars
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