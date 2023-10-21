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        Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, toprağa verildi

        TEDAVİgördüğü hastanede hayatını kaybeden Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercüment Daşdelen (42), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:01 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:05
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        Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, toprağa verildi
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        TEDAVİgördüğü hastanede hayatını kaybeden Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercüment Daşdelen (42), toprağa verildi.

        Harakani Devlet Hastanesi'nde karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Avrasya Medya ve İletişim Konfederasyonu (AVKON), Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) İl Başkanı ve Kars Hakimiyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ercüment Daşdelen, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Daşdelen için bugün öğle namazı sonrası Ehlibeyt Işıklı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yargıç Harmankaya, ailesi, gazeteciler ve vatandaşların katıldığı cenaze namazı sonrası Daşdelen'in cenazesi, Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

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