Maganda kurşunuyla ölen 6 yaşındaki Muhammet, toprağa verildi

KARS'ta düğün salonuna açılan ateşte, olay yerine 150 metre uzakta oynarken başına isabet eden kurşunla ölen Muhammet Poyraz Erdağı (6), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün, İnönü Caddesi'ndeki düğün salonunun önünde yaşandı. Kimliği belirsiz kişilerin bir araçtan açtığı ateşle, salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan Muhammet Poyraz Erdağı, başından yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdağı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler M.A., A.A., Y.Y., Y.Y., K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A. gözaltına alındı.