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        Köyde içme suyu sorunu çözülünce kadınlar hatıra ormanı kurdu

        KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Kayaköprü köyünde içme suyu sorununun çözülmesinin ardından kadınlar hatıra ormanı kurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 09:49 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:55
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        Köyde içme suyu sorunu çözülünce kadınlar hatıra ormanı kurdu
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        KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Kayaköprü köyünde içme suyu sorununun çözülmesinin ardından kadınlar hatıra ormanı kurdu. Muhtar Ersoy Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci'nin öncülüğünde kadınlar hatıra ormanında 300 fidanı toprakla buluşturdu.

        Kars'ın Ermenistan sınırındaki Akyaka ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Kayaköprü köyünün uzun yıllar süren su sorunu yapılan çalışmayla çözüldü. İlkokul, ortaokul ve lisenin yanı sıra Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) bulunan, tarım ve hayvancılık yapılan köyde kaz üretimi de önemli yere sahip. Yörenin büyük köylerinden biri olan Kayaköprü’de içme suyu sorununun çözülmesiyle kadınlar, hatıra ormanı kurmak için harekete geçti. Kadınlar, Sarıkamış Orman İşletme Şefliğinden temin ettikleri fidanları 'Kadınlar Hatıra Ormanı' adını vermeyi planladıkları su deposu çevresindeki bölgede toprakla buluşturdu.

        7'den 70'e herkesin destek verdiği fidan dikmeye bastonuyla gelen Pamuk Özbek (90), köylerindeki su sorunun çözülmesine sevindiğini söyledi. Köylerinin yeşillendirilmesinin de önemli olduğunu ifade eden Özbek, "Susuzluk yüzünden çok çile çektik. Su olmadan işlerimizi yapmak zordu. Yıllarca keşke suyumuz olsa diye temennide bulunduk. Şimdi suyumuz var, mutluluğumuzu ağaç dikerek göstermek istedik" diye konuştu.

        Köyü yeşillendirme hayalinin eşi Ayşe Ekinci'ye ait olduğunu belirten muhtar Ersoy Ekinci, "Su sorunu çözülünce eşimin hayalini gerçekleştirmek istedik. Sarıkamış Orman İşletme Şefliği de destek verdi. Köylüler de memnun. Köyümüzün ihtiyaçlarını karşılıyoruz ama yeşillendirme bizim önceliğimiz" dedi.

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