Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem
KARS'ın Kağızman ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KARS'ın Kağızman ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, saat 04.47'de merkez üssü Kars'ın Kağızman ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.71 kilometre derinliğinde yaşanan deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemeler göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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