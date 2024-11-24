Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem

        KARS'ın Kağızman ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 05:13 Güncelleme: 24.11.2024 - 05:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta 4 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS'ın Kağızman ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, saat 04.47'de merkez üssü Kars'ın Kağızman ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.71 kilometre derinliğinde yaşanan deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemeler göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memleketten kar manzaraları
        Memleketten kar manzaraları
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza
        Anadolu Otoyolu tamamen ulaşıma açıldı
        Anadolu Otoyolu tamamen ulaşıma açıldı
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        Narin'in kusmuk izleri ortaya çıktı
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        3. Dünya Savaşı geliyor mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Anteni temizlemek için çıktığı çatıdan düştü
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Gişelerde en başarılı 10 müzikal
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kars'ta 7.⁠ ⁠Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası yapılacak
        Kars'ta 7.⁠ ⁠Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Şampiyonası yapılacak
        Kars'ta maskeli iki kişi tarafından çalınan küçükbaş hayvanların 69'u bulun...
        Kars'ta maskeli iki kişi tarafından çalınan küçükbaş hayvanların 69'u bulun...
        Kars'ta elektrik teknikeri, yürümesine engel olan kitlelerden ameliyatla ku...
        Kars'ta elektrik teknikeri, yürümesine engel olan kitlelerden ameliyatla ku...
        Kars'ta 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta mimarlık ofisinde 2 uzun namlulu silah ele geçirildi
        Kars'ta mimarlık ofisinde 2 uzun namlulu silah ele geçirildi
        Besicinin 90 koyununu 1 dakikada çaldılar
        Besicinin 90 koyununu 1 dakikada çaldılar