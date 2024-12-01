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        Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu

        KARS-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 10:20 Güncelleme: 01.12.2024 - 10:25
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        Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu
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        KARS-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.

        Kars'ta hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Kars-Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün Arpaçay köyü sınırları içeresinde yer alan yüzeyi, soğuk hava nedeniyle kısmen dondu. Yüzeyi yaklaşık 4 santim kalınlığında buzla kaplanan göle ziyaretçiler de gelmeye başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan gölde atlı kızak işleten yapan Aziz Taşdemir (41), buz tabakasının atları taşıyacak seviyede olmaması nedeniyle müşterilere kıyıda hizmet verdiklerini söyledi. Kızakçılar, gölün donan bölümüne üzerinde büyük bir Türk bayrağının bulunduğu demiri dikerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Tatil için İstanbul'dan gelen Can Aydoğmuş, "Bölgeyi çok beğendim. Çıldır Gölü bir deniz gibi. Buraya ilk defa geliyorum. Yüzeyi donan gölde yürümek muhteşem bir şey. Misafir olduğumuz bir köyde, köy kahvaltısı yaptık muhteşemdi. Burası gezilip, görülmesi gereken yerlerden birisi" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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