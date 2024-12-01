Çıldır Gölü'nün yüzeyi kısmen dondu

KARS-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyinde, soğuk hava nedeniyle buz tabakaları oluştu.

Kars'ta hava sıcaklığı geceleri sıfırın altında 18 dereceye kadar düştü. Kars-Ardahan sınırında yer alan Çıldır Gölü'nün Arpaçay köyü sınırları içeresinde yer alan yüzeyi, soğuk hava nedeniyle kısmen dondu. Yüzeyi yaklaşık 4 santim kalınlığında buzla kaplanan göle ziyaretçiler de gelmeye başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan gölde atlı kızak işleten yapan Aziz Taşdemir (41), buz tabakasının atları taşıyacak seviyede olmaması nedeniyle müşterilere kıyıda hizmet verdiklerini söyledi. Kızakçılar, gölün donan bölümüne üzerinde büyük bir Türk bayrağının bulunduğu demiri dikerek hatıra fotoğrafı çektirdi.