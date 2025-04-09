Afgan kick boksçu Hasan'ın büyük mücadelesi
PAKİSTAN'daki iç karışıklık nedeniyle kaçıp Türkiye'ye sığınan Hasan Rashıdı (22), burada çocukluk hayali olan kick boks sporunu yapmaya başlayan Rashıdı, büyükşehirlerde katıldığı 7 profesyonel maçın 6'sını kazandı.
PAKİSTAN’daki iç karışıklık nedeniyle kaçıp Türkiye’ye sığınan Hasan Rashıdı (22), burada çocukluk hayali olan kick boks sporunu yapmaya başlayan Rashıdı, büyükşehirlerde katıldığı 7 profesyonel maçın 6'sını kazandı. Arkadaşlarının 'Fırtına' lakabını verdiği Hasan Rashıdı, "Eğer Türk vatandaşı olabilirsem milli takıma girip ay yıldızlı Türk bayrağını dünyada dalgalandırmak istiyorum" dedi.
Afganistan'ın Samangan kentinde yaşayan Jangul- Ghosudin Rashıdı çiftinin 6 çocuğundan 4’üncüsü olan Hasan Rashıdı, 2017 yılında ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle kaçak yollarla İran üzerinden Türkiye'ye geldi. Rashıdı 2 yol arkadaşı ile 15 gün süren zorlu bir yolculuğun ardından Van’a, oradan da yürüyerek Kars’a ulaştı. Kentte çeşitli işlerde çalışarak geçimini sağlayan Hasan Rashıdı, 4 ay sonra çocukluk hayali olan kick boks sporuyla tanıştı. Rashıdı, bir yandan Türkçe öğrenmeye çalışırken diğer yandan gündelik işlerde çalışarak yaşamını sürdürdü. Tüm zorluklara rağmen sporu bırakmayan Hasan Rashıdı, antrenörü Serkan Timuroğlu ile çalışarak lisanslı sporcu oldu. İstanbul, Antalya, Konya ve İzmir’de düzenlenen profesyonel dövüşlere bireysel olarak katılan Rashıdı, çıktığı 7 maçın 6’sını kazandı
‘HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRENE KADAR DEVAM EDECEĞİM’
Her maça Türk bayrağıyla çıktığını ifade ederek Hasan Rashıdı, “Afganistan’da babam polis memuru idi. Yönetim değişince hamallık yapmaya başladı. 2 ablam var, benden sonra gelen kardeşlerim küçük olduğu için 2017 yılında tek başıma Türkiye’ye gelmek zorunda kaldım. Kazandığım paranın bir kısmını aileme gönderiyorum çünkü onlar çok mağdurlar. Burada bulduğum her işte çalıştım. Kirada yaşıyorum ama en büyük hayalim kick boks yapmaktı. Bu sporu yapan bir yer bulup günlerce gidip oradaki sporcuları izledim ve antrenörüm Serkan Timuroğlu ile tanıştım. O bana destek oldu ve elimden tuttu. Vatandaşlığım olmadığı için Türkiye adına yarışamıyorum ama ferdi olarak katıldığım 7 maçın 6’sını kazandım. Tek hedefim Gökhan Saki gibi başarılı bir sporcu olmak. Çok zorluklar yaşadım ama bu sporu bırakmadım. Hayalimi gerçekleştirene kadar devam edeceğim. Eğer Türk vatandaşı olabilirsem milli takıma girip ay yıldızlı Türk bayrağını dünyada dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.
‘BUGÜNE DEK BİR KEZ YENİLDİ’
Rashıdı'yı hiçbir ücret almadan çalıştırmaya başlayan Kick Boks Federasyonu Kars İl Temsilcisi ve Doğu Anadolu Bölge Üyesi olan Serkan Timuroğlu şunları söyledi:
"Hasan Rashıdı ilk gün çekinerek yanıma geldi ve bu sporu yapmak istediğini ancak parasının olmadığını söyledi. Bizim kapımız herkese açık. Kısa sürede ailemizden biri oldu. Sporcu arkadaşlarına ve bana karşı çok saygılı çalışkan biriydi. Sporculuğu da bir o kadar iyidir. Çalışkanlığı ile arkadaşlarına hep örnek oldu. Hasan, henüz sporun başında olmasına rağmen ilk çıktığı profesyonel organizasyonda şampiyon oldu. O günden sonra çıktığı her profesyonel organizasyondan şampiyonlukla döndü. Bugüne dek yalnızca bir kez yenildi. Toplamda 6 profesyonel şampiyonluğu bulunuyor. Tek isteği Türk Milli Takımı adına yarışmak. Umarım bir gün bu da gerçekleşir"
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