Kars'ta sağanak sele neden oldu

KARS'ta Bardaklı köyünde yaklaşık 15 dakika süren sağanak, sele neden oldu. Köyden geçen dere taşınca bazı evleri su bastı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından öğle saatlerinde etkili olan sağanak, Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı 100 hane 474 nüfuslu Bardaklı köyünde sele neden oldu. Yaklaşık 15 dakika süren sağanak sonrası köyün içerisinden geçen dere taştı. Dereye yakın ev, ahır ve samanlıklar su altında kaldı. Bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Traktör römorkları, tarım aletleri ve depolardaki saman ve ot balyaları da sel sularına kapıldı. Kullanılabilir durumda olan birçok malzemenin de zarar gördüğü belirtildi. Köyde vatandaşlar kendi imkanlarıyla zarar gören eşyalarını kurtarmaya çalıştı.

Yağmurun bardaktan boşalırcasına yağdığını söyleyen köy muhtarı Gültekin Sarıoğlu, "Büyük bir sel afetiyle karşı karşıyayız. Dere yatağı taşınca özellikle o bölgedeki evler, ahırlar sular altında kaldı. İnsanlarımız mağdur, ciddi zararlarımız var. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.