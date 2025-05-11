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        Kars'ta yıldırım düştü; 2 çoban yaralandı, 10 büyükbaş öldü

        KARS'ın Kağızman ilçesinde arazide hayvanları otlatırken yıldırım isabet eden 2 çoban yaralandı, 10 büyükbaş de öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 22:12 Güncelleme: 11.05.2025 - 22:12
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        Kars'ta yıldırım düştü; 2 çoban yaralandı, 10 büyükbaş öldü
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        KARS’ın Kağızman ilçesinde arazide hayvanları otlatırken yıldırım isabet eden 2 çoban yaralandı, 10 büyükbaş de öldü.

        Olay, Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü ve Esenyazı köyü arasındaki arazide meydana geldi. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgeye yıldırım düştü. O esnada inek sürüsünü otlatan çobanlar Ö.B. (21) ve G.Y. (25) yaralandı. 10 ineğin öldüğü olayı gören köylülerin bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan çobanlar ambulansla Kars Harakani ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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