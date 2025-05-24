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        Kars'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu; o anlar kamerada

        KARS'ta etkili olan kuvvetli rüzgar 6 evin çatısını uçurdu, bazı ahırlarda da hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 00:16 Güncelleme: 24.05.2025 - 00:20
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        Kars'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu; o anlar kamerada
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        KARS'ta etkili olan kuvvetli rüzgar 6 evin çatısını uçurdu, bazı ahırlarda da hasar meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kars’ın merkez Başkaya köyünde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve dolu, yerini kuvvetli rüzgara bıraktı. Hızı giderek artan rüzgar sebebiyle 6 evin çatısı uçtu, bazı ahırlarda hasar meydana geldi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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