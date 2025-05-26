Kars'ta 112'ye gelen çağrıların 3'te 2'si asılsız

KARS’ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2025 yılında gelen 116 bin 589 çağrıdan 36 bin 867'sinin gerçek vakaya dönüştüğü tespit edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gürbüz Koca, asılsız ihbarda bulunan kişilere artık 15 bin TL para cezası uygulandığını söyledi.

2021 yılında 112 Acil Sağlık, 110 İtfaiye, 155 Polis, 156 Jandarma, 122 Afet Acil ve 177 Orman Yangın hatları, ‘112 Acil Çağrı Merkezi’ adı altında tek numarada birleştirildi. Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri insan hayatı için ihbarlar nedeniyle saniyelerle yarışırken, gelen çağrıların büyük bir bölümü asılsız çıkıyor.

Kars 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; kentte 2024 yılında 112'yi 333 bin 778 kişi aradı. Aramaların 132 bin 84'ü asılsız çıkarken, 94 bin 983'ü gerçek vakaya dönüştü ve 106 bin 711'i ise anonsta kapandı. Asılsız çağrıda bulunan 11 kişiye 21 bin 780 TL idari para cezası kesildi. 2025 yılında ise 116 bin 589 çağrıdan 40 bin 887'si asılsız çıkarken, 36 bin 867'sinin gerçek vakaya dönüştüğü ve 38 bin 835'i anonsta kapandı. Asılsız çağrıda bulunan 2 kişiye 5 bin 698 TL idari para cezası kesildi.

Acil çağrı ile karşılaşan vatandaşların sakin olmaları ve adres bilgilerini tam vermelerinin önemine değinen Kars 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gürbüz Koca, "112 Acil Çağrı Hizmetlerinin devreye alınması ile 112'nin tek numara olması, bilinmesi çağrı, çağrıların tek bir merkezden sevk ve koordine edilmesi hedeflenmektedir. Vatandaşlarımız acil çağrı ile karşı karşıya kaldıkları zaman sakin olmaları, adres bilgileri tam vermeleri gerekmektedir. Tam adres bilmiyorlarsa yakınlarda bilindik bir yeri iletmeleri ekiplerimizin olay yerine daha kısa sürede ulaşmasında önemli olacaktır" diye konuştu.

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız arayanlara 15 bin TL para cezası kesildiğini anımsatan Koca, "Çağrı merkezinin gereksiz yere aranmaması, vatandaşların bu konuda çocuklarını veya bilgisi olmayanları bilgilendirmeleri gerekmektedir. İlimizde çağrı merkezimizi gereksiz arayanlara 2024 yılında 11 kişiye 21 bin 780 TL, 2025 yılında ise 2 kişiye 5 bin 698 TL idari para cezası kesildi. 16 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Kabahatler Kanunu’na göre bu ceza oranları il valileri tarafından 42/a maddesine göre gereksiz yere arayanlara bin 500, asılsız ihbarda bulunan yani ekiplerin olay yerine gittiğinde ihbarın asılsız olduğunu tespit edip tutanak tutmaları halinde 15 bin TL para cezası uygulanmaktadır. Aynı asılsız ihbarı ikinci kez yapanlara iki kat para cezası uygulanacaktır" dedi.