Ambulans helikopter, 1 günlük Çinan bebek için havalandı

Kars'ta yaşayan Banu ve Metin Çelik çiftinin ilk çocukları olan Çinan bebek, 36 haftalık olarak normal doğumla dünyaya geldi. Doğum sonrası yapılan değerlendirmelerde, kafa içi kanama ve kafa derisinde ödem bulgularına rastlandı. Hayati riski bulunan Çinan bebek, 3’üncü Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi bulunan Erzurum Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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