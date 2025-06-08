Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Şarampole devrilen ambulansta 4 sağlıkçı yaralandı

        ARDAHAN'dan Iğdır'a hasta sevk ettikten sonra, geri dönerken Kars Hanlar Geçidi mevkisinde şarampole devrilen ambulanstaki 4 sağlıkçı yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 13:12 Güncelleme: 08.06.2025 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarampole devrilen ambulansta 4 sağlıkçı yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ARDAHAN'dan Iğdır'a hasta sevk ettikten sonra, geri dönerken Kars Hanlar Geçidi mevkisinde şarampole devrilen ambulanstaki 4 sağlıkçı yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde, Kars-Iğdır kara yolunun Hanlar Geçidi bölgesinde meydana geldi. Uğur Keskin idaresindeki 75 AAE 905 plakalı ambulans, Ardahan'dan Iğdır'a hasta sevkinden dönerken Hanlar Geçidi mevkisinde şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüyle birlikte ambulansta görevli doktor Yusuf Kemal ile sağlık çalışanları Ceren Arslan ve Kübra Zafer yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Özgürlük Filosu, Gazze'ye yaklaştı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Aile tatili
        Aile tatili
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"

        Benzer Haberler

        Kars'ta ambulans şarampole devrildi, 4 sağlıkçı yaralandı
        Kars'ta ambulans şarampole devrildi, 4 sağlıkçı yaralandı
        Hemşirelik öğrencileri, sağlık taramasından geçirdikleri köylülerle halay ç...
        Hemşirelik öğrencileri, sağlık taramasından geçirdikleri köylülerle halay ç...
        Kars'ta Anadolu yer sincabı çayırlık alanda görüntülendi
        Kars'ta Anadolu yer sincabı çayırlık alanda görüntülendi
        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Ani'deki kazılarda bulunan yaklaşık 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Ani'deki kazılarda bulunan yaklaşık 1000 yıllık güneş saati görücüye çıktı
        Bayramda sınırda nöbet
        Bayramda sınırda nöbet