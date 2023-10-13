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        Kars kırsalındaki 5 bin 800 dekarlık atıl mera ıslah edilerek hayvancılığa kazandırıldı

        Kars kırsalındaki 5 bin 800 dekarlık atıl mera, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ıslah edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 12:02 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:16
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        Kars kırsalındaki 5 bin 800 dekarlık atıl mera ıslah edilerek hayvancılığa kazandırıldı
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        Kars kırsalındaki 5 bin 800 dekarlık atıl mera, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için ıslah edildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, "Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında Çağlayan köyündeki atıl arazinin ekonomiye kazandırılması amacıyla çalışma yürütüldü.

        Tuzluk, kaşınma kazıkları yapılan ve gübreleme çalışması gerçekleştirilen 5 bin 800 dekar alan, binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın otlağı haline geldi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, projenin köye büyük katkılar sağlayacağını söyledi.

        Bölgeyi Bakanlığın kaynaklarıyla yaklaşık 500 bin liraya ıslah ettiklerini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

        "Bu çerçevede hayvanlar için isale hattını çekerek su getirdik. Hayvanlarımız için savakları hayata geçirdik. Mera alanında hayvanların kaşınma ihtiyaçlarını gidermek için de yine kaşınma alanları ve tuzluklar yaptık. Böylece köyümüzün merasını ıslah etmiş olduk. Kars hayvancılık konusunda önemli bir potansiyele sahip, hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk 5'e giriyor ancak nüfus ile kıyasladığımızda bence ilk sıradayız."

        Aydın, hayvancılığın daha ileriye gitmesi için çalışma yaptıklarını belirterek, "İlimiz genelinde tespiti yapılan 336 bin hektar meramız var. Tespit bekleyen de 100-120 bin hektarlık bir mera alanımız daha olacak. Hızla tespit çalışmasını yapacağız. Süreç içerisinde bu ıslah ve amenajman planlarımızı Bakanlığımızın bize tahsis edeceği projeler çerçevesinde inşallah planlarını yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 19 meramızda ıslah çalışması yapıldı." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Aydın, traktöre binerek meraya gübre serpti.

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