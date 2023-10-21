Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü,1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 20:28 Güncelleme: 21.10.2023 - 20:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü,1 kişi yaralandı.

        Ahmet Sapan yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, ilçenin Yalınçayır Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, araçtaki sürücü Sapan, Ecevit Güney ve Şaban Bayyiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiği, Erkan Kaya'nın ise yaralandığı anlaşıldı.

        Kaya, sağlık ekiplerince Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Derbide 2 gol 1 kırmızı kart
        Derbide 2 gol 1 kırmızı kart
        Icardi, Hagi'nin rekorunu kırdı!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu kırdı!
        Derbide kırmızı VAR!
        Derbide kırmızı VAR!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        100. yıl için çok özel koreografi
        100. yıl için çok özel koreografi
        İhmalin böylesi
        İhmalin böylesi
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        2 baraj kurudu! O mahalleler 10 gündür susuz
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        Askerlikte öğrenmişti! Babasını böyle hayata döndürdü
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercüment Daşdelen vefat etti
        Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercüment Daşdelen vefat etti
        Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, toprağa verildi
        Kars Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, toprağa verildi
        Kağızman Kaymakamı Daştan, yeni atanan öğretmenlerle buluştu
        Kağızman Kaymakamı Daştan, yeni atanan öğretmenlerle buluştu
        Kars'ta soğuk hava; araç camları buz tuttu, kırağı oluştu
        Kars'ta soğuk hava; araç camları buz tuttu, kırağı oluştu
        Kars ve Ağrı kent merkezinde soğuk hava, yükseklerinde ise kar etkili oldu
        Kars ve Ağrı kent merkezinde soğuk hava, yükseklerinde ise kar etkili oldu
        Kars kaz eti coğrafi işaret tescili aldı
        Kars kaz eti coğrafi işaret tescili aldı