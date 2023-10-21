Kars'ta tırın iki otomobile çarptığı kazada 2 polis yaralandı
Kars'ın Kağızman ilçesinde tırın çarptığı park halindeki iki aracın önünde bulunan 2 polis yaralandı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde tırın çarptığı park halindeki iki aracın önünde bulunan 2 polis yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 25 ABR 710 plakalı tır, Kağızman-Iğdır kara yolunda park halindeki iki otomobile çarptı.
Kazada, tırın çarptığı araçların önünde bulunan polis memuru Okan K. ile Ahmet T. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.